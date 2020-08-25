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В Киеве еще 130 человек подхватили COVID-19

Вторник, 25 августа 2020, 11:18
В Киеве еще 130 человек подхватили COVID-19

В столице заболевание на коронавирус подтвердили в 12153 человек, из них 130 случаев обнаружили за минувшие сутки.

Источник: Telegram-канал мэра Киева Виталия Кличко

Дословно: "У 130 жителей Киева обнаружили коронавирус за прошедшие сутки. Два человека умерли. Всего коронавирус унес жизни 172 киевлян.

Заболели 72 женщины в возрасте от 19 до 75 лет; 50 мужчин в возрасте от 18 до 81 лет; 2 девочки 6 и 14 лет и 6 мальчиков от 8 до 17 лет".

Детали: В больницы столицы за прошедшие сутки госпитализировали 23 пациента. Другие больные находятся на самоизоляции. Выздоровели за сутки 27 больных.

Больше всего новых случаев заболевания обнаружили в Оболонском районе - 24, в Деснянском и Днепровском районах - по 20. В Дарницком и Святошинском - по 15 случаев.

 

В общем сообщается, что коронавирус преодолели 3853 киевлян.

Напомним:

  • За прошедшие сутки, 24 августа, в Украине было зафиксировано 1658 случаев коронавируса, 25 больных умерли, преодолели болезнь 346 человек.

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Украинская правда

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Темы: КиевкоронавирусCovid-2019Виталий Кличко
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