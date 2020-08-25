В Киеве еще 130 человек подхватили COVID-19
В столице заболевание на коронавирус подтвердили в 12153 человек, из них 130 случаев обнаружили за минувшие сутки.
Источник: Telegram-канал мэра Киева Виталия Кличко
Дословно: "У 130 жителей Киева обнаружили коронавирус за прошедшие сутки. Два человека умерли. Всего коронавирус унес жизни 172 киевлян.
Заболели 72 женщины в возрасте от 19 до 75 лет; 50 мужчин в возрасте от 18 до 81 лет; 2 девочки 6 и 14 лет и 6 мальчиков от 8 до 17 лет".
Детали: В больницы столицы за прошедшие сутки госпитализировали 23 пациента. Другие больные находятся на самоизоляции. Выздоровели за сутки 27 больных.
Больше всего новых случаев заболевания обнаружили в Оболонском районе - 24, в Деснянском и Днепровском районах - по 20. В Дарницком и Святошинском - по 15 случаев.
В общем сообщается, что коронавирус преодолели 3853 киевлян.
Напомним:
- За прошедшие сутки, 24 августа, в Украине было зафиксировано 1658 случаев коронавируса, 25 больных умерли, преодолели болезнь 346 человек.
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