В Україні за добу 1658 нових випадків COVID-19 і 25 жертв
Вівторок, 25 серпня 2020, 08:53
За минулу добу, 24 серпня, в Україні було зафіксовано 1 658 випадків коронавірусу, 25 хворих померли, подолали хворобу 346 осіб.
Джерело: сайт РНБО
Деталі: Найбільше нових випадків виявили у Чернівецькій області – 204, Івано-Франківській області – 179, Харківській області – 173, Тернопільській – 158, у Львівській області – 136 та у місті Києві – 130.
За весь час пандемії в Україні зафіксовано 108 415 випадків коронавірусу. COVID-19 забрав життя 2 318 осіб, подолали хворобу 52 870 українців.
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Передісторія:
- 23 серпня в Україні було зафіксовано 1799 випадків коронавірусу, 22 хворих померло і 289 – одужало.
- 22 серпня в Україні коронавірус зафіксували у 1 987 осіб, 27 людей померли.
- 21 серпня в Україні виявили рекордні 2 328 випадків коронавірусу, 37 хворих померли.
Українська правда