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В Україні за добу 1658 нових випадків COVID-19 і 25 жертв

Вівторок, 25 серпня 2020, 08:53
В Україні за добу 1658 нових випадків COVID-19 і 25 жертв
Фото КМДА

За минулу добу, 24 серпня, в Україні було зафіксовано 1 658 випадків коронавірусу, 25 хворих померли, подолали хворобу 346 осіб.

Джерело: сайт РНБО, міністр охорони здоров’я Максим Степанов на брифінгу

Пряма мова Степанова: "За минулу добу захворіли 1 658 осіб, з них 95 дітей, а також 73 медичних працівники. Госпіталізовано 296 осіб. За останню добу було зафіксовано 25 летальних випадків".

Деталі: Найбільше нових випадків виявили у Чернівецькій області – 204, Івано-Франківській області – 179, Харківській області – 173, Тернопільській – 158, у Львівській області – 136 та у місті Києві – 130.  

За весь час пандемії в Україні зафіксовано 108 415 випадків коронавірусу. COVID-19 забрав життя 2 318 осіб, подолали хворобу 52 870 українців.

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Українська правда

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Теми: коронавірусУкраїнажертви
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