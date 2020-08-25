В зоні ООС загинув боєць: необережне поводження зі зброєю

У Зоні проведення операції об’єднаних сил у результаті необережного поводження зі зброєю загинув старший лейтенант Володимир Рудик.

Джерело: 14 окрема механізована бригада імені князя Романа Великого та ГО "Теребовлянська вежа" у Facebook, сайт Золотниківської громади

Дослівно 14 ОМБ імені князя Романа Великого: "Командування частини повідомляє про трагічну смерть старшого лейтенанта Володимира Рудика. За результатами попередньої службової перевірки воїн помер внаслідок необережного поводження зі зброєю".

Деталі: Командування бригади висловило співчуття рідним та близьким бійця.

За даними ГО "Теребовлянська вежа", Рудик, 1989 року народження, загинув 21 серпня в Новоайдарському районі на Луганщині.

23 серпня загиблого провели в останню путь, у Золотниках, де народився Рудик, оголосили 3-денну жалобу.