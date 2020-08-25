В зоне ООС погиб боец: неосторожное обращение с оружием

В зоне проведения операции объединенных сил в результате неосторожного обращения с оружием погиб старший лейтенант Владимир Рудик.

Источник: 14 отдельная механизированная бригада имени князя Романа Великого и ОО "Теребовлянская башня" в Facebook, сайт Золотниковской общины

Дословно 14 ОМБ имени князя Романа Великого: "Командование части сообщает о трагической смерти старшего лейтенанта Владимира Рудика. По результатам предварительной служебной проверки воин умер в результате неосторожного обращения с оружием".

Детали: Командование бригады выразило соболезнования родным и близким бойца.

По данным ОО "Теребовлянская башня", Рудик, 1989 года рождения, погиб 21 августа в Новоайдарском районе Луганской области.

23 августа погибшего провели в последний путь, в Золотниках, где родился Рудик, объявили 3-дневный траур.