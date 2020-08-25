Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Уряд займеться створенням великого герба України

Вівторок, 25 серпня 2020, 12:35
Уряд займеться створенням великого герба України

Верховна Рада доручила Кабінету міністрів провести конкурс на найкращий ескіз великого Державного Герба України.

Джерело: трансляція позачергового засідання парламенту 25 серпня

Деталі: "За" проєкт постанови проголосували 279 нардепів.

Документом передбачено "доручити Кабінету міністрів провести конкурс на кращий ескіз великого Державного Герба України та у визначені строки утворити організаційний комітет.

Уряд має розробити та затвердити відповідні положення, а також вирішити питання щодо  фінансового та матеріально-технічного забезпечення організації та проведення конкурсу; здійснити всебічне суспільне обговорення ескізу великого Державного Герба України та подати на розгляд Верховної Ради пропозиції встановлені за результатами конкурсу".

Низка народних депутатів виступили проти цієї ідеї. Представник "Євросолідарності" Володимир В’ятрович зазначив, що це вже четвертий конкурс. На його думку, Тризуба, цілком достатньо.

Пізніше на брифінгу, відповідаючи на запитання журналістів, ініціатор постанови спікер Дмитро Разумков зазначив, що до роботи залучать геральдистів, експертів та науковців. Він нагадав, що для ухвалення законопроєкту про новий державний символ знадобляться голоси конституційної більшості – 300 нардепів.

Пряма мова: "Будемо сподіватися, що злагодженою роботою і громадськості і фахівців, і Верховної Ради і Кабінету міністрів і президента ми зможемо це зробити і все ж таки до 30-річчя незалежності нашої держави зможемо ухвалити цей законопроєкт".

Довідково: Синій щит із золотим тризубом київського князя Володимира Великого є офіційним гербом держави Україна. Він має статус малого герба. Конституція України у статті 20 містить тезу, що Тризуб є головним елементом великого Державного Герба України. Питання великого герба наразі не розв'язане.

Українська правда

"Українська правда" в Threads

Теми: Верховна Рада
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

ОновленоУ ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
Верховна Рада
ЄБА просить підтримати законопроєкт Гетманцева про детінізацію ринку вживаних авто
Положення законопроєкту щодо англомовних фільмів буде доопрацьовано – нардеп
Прем’єр Іспанії виступив у Верховній Раді
Останні новини
23:54
Лідери ЄС погодили 12-й пакет санкцій проти Росії
23:41
Економічні новини 14 грудня: НБУ знизив облікову ставку, "Київстар" продовжує поступово відновлювати послуги
23:36
Сенат США відкладе канікули, аби знайти компроміс із фінансуванням для України
23:12
Аргентина може передати Україні два російських гелікоптери – ЗМІ
22:54
ЄС підтвердив, що умови переговорів з Україною схвалять після виконання рекомендацій ЄК
22:42
Польське авто біля кордону наїхало на трьох українських водіїв
22:25
Після історичного рішення ЄС щодо України Зеленський поговорив із Європейськими лідерами
21:52
відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба
21:45
ОновленоРосіяни запустили "Шахеди" з півдня, тривога шириться по країні – ПС
21:08
Київрада затвердила бюджет столиці на 2024 рік
Усі новини...
Реклама: