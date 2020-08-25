Уряд займеться створенням великого герба України

Верховна Рада доручила Кабінету міністрів провести конкурс на найкращий ескіз великого Державного Герба України.

Джерело: трансляція позачергового засідання парламенту 25 серпня

Деталі: "За" проєкт постанови проголосували 279 нардепів.

Документом передбачено "доручити Кабінету міністрів провести конкурс на кращий ескіз великого Державного Герба України та у визначені строки утворити організаційний комітет.

Уряд має розробити та затвердити відповідні положення, а також вирішити питання щодо фінансового та матеріально-технічного забезпечення організації та проведення конкурсу; здійснити всебічне суспільне обговорення ескізу великого Державного Герба України та подати на розгляд Верховної Ради пропозиції встановлені за результатами конкурсу".

Низка народних депутатів виступили проти цієї ідеї. Представник "Євросолідарності" Володимир В’ятрович зазначив, що це вже четвертий конкурс. На його думку, Тризуба, цілком достатньо.

Пізніше на брифінгу, відповідаючи на запитання журналістів, ініціатор постанови спікер Дмитро Разумков зазначив, що до роботи залучать геральдистів, експертів та науковців. Він нагадав, що для ухвалення законопроєкту про новий державний символ знадобляться голоси конституційної більшості – 300 нардепів.

Пряма мова: "Будемо сподіватися, що злагодженою роботою і громадськості і фахівців, і Верховної Ради і Кабінету міністрів і президента ми зможемо це зробити і все ж таки до 30-річчя незалежності нашої держави зможемо ухвалити цей законопроєкт".

Довідково: Синій щит із золотим тризубом київського князя Володимира Великого є офіційним гербом держави Україна. Він має статус малого герба. Конституція України у статті 20 містить тезу, що Тризуб є головним елементом великого Державного Герба України. Питання великого герба наразі не розв'язане.