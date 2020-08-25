Правительство займется созданием большого герба Украины

Верховная Рада поручила Кабинету министров провести конкурс на лучший эскиз большого Государственного Герба Украины.

Источник: трансляция внеочередного заседания парламента 25 августа

Детали: "За" проект постановления проголосовали 279 нардепов.

Документом предусмотрено "поручить Кабинету министров провести конкурс на лучший эскиз большого Государственного Герба Украины и в определенные сроки создать организационный комитет".

Правительство должно разработать и утвердить соответствующие положения, а также решить вопрос финансового и материально-технического обеспечения организации и проведения конкурса; осуществить всестороннее общественное обсуждение эскиза большого Государственного Герба Украины и подать на рассмотрение Верховной Рады предложения установленные по результатам конкурса".

Ряд народных депутатов выступили против этой идеи. Представитель "Евросолидарности" Вячеслав Вятрович отметил, что это уже четвертый конкурс. По его мнению, Тризуба, вполне достаточно.

Справка: Синий щит с золотым трезубцем киевского князя Владимира Великого является официальным гербом государства Украина. Он имеет статус малого герба. Конституция Украины в статье 20 содержит тезис, что Тризуб является главным элементом большого Государственного Герба Украины. Вопрос большого герба пока не решен.