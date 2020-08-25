Тимошенко досі у важкому стані: отримує інтенсивну терапію від COVID-19
Вівторок, 25 серпня 2020, 13:36
Лідерка партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко, яка заразилася COVID-19, все ще перебуває у важкому стані.
Джерело: прессекретарка Тимошенко Марина Сорока у Facebook
Пряма мова: "На жаль, гарних новин наразі немає. Стан Юлії Володимирівни залишається важким… З учорашнього вечора вона отримує інтенсивний курс терапії, відповідно до протоколу лікування COVID".
На жаль, гарних новин наразі немає. Стан Юлії Володимирівни залишається важким…. З учорашнього вечора вона отримує інтенсивний курс терапії, відповідно до протоколу лікування COVID…
Опубліковано Marina Soroka Вівторок, 25 серпня 2020 р.
Передісторія:
- 23 серпня стало відомо, що лідерка партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко заразилася COVID-19 і перебуває у важкому стані.
- У ЗМІ також з'явилася інформація, що крім Тимошенко, коронавірус виявили у її дочки Євгенії з чоловіком Артуром Чечоткіним, проте представники лідерки "Батькивщини" про це не повідомляють.
Українська правда