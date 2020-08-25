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Тимошенко досі у важкому стані: отримує інтенсивну терапію від COVID-19

Вівторок, 25 серпня 2020, 13:36
Тимошенко досі у важкому стані: отримує інтенсивну терапію від COVID-19
Фото з Facebook Тимошенко

Лідерка партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко, яка заразилася COVID-19, все ще перебуває у важкому стані.

Джерело: прессекретарка Тимошенко Марина Сорока у Facebook

Пряма мова: "На жаль, гарних новин наразі немає. Стан Юлії Володимирівни залишається важким… З учорашнього вечора вона отримує інтенсивний курс терапії, відповідно до протоколу лікування COVID".

На жаль, гарних новин наразі немає. Стан Юлії Володимирівни залишається важким…. З учорашнього вечора вона отримує інтенсивний курс терапії, відповідно до протоколу лікування COVID…

Опубліковано Marina Soroka Вівторок, 25 серпня 2020 р.

Передісторія: 

  • 23 серпня стало відомо, що лідерка партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко заразилася COVID-19 і перебуває у важкому стані.
  • У ЗМІ також з'явилася інформація, що крім Тимошенко, коронавірус виявили у її дочки Євгенії з чоловіком Артуром Чечоткіним, проте представники лідерки "Батькивщини" про це не повідомляють.

Українська правда

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Теми: Тимошенкокоронавірус
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