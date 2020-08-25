Тимошенко досі у важкому стані: отримує інтенсивну терапію від COVID-19

Лідерка партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко, яка заразилася COVID-19, все ще перебуває у важкому стані.

Джерело: прессекретарка Тимошенко Марина Сорока у Facebook

Пряма мова: "На жаль, гарних новин наразі немає. Стан Юлії Володимирівни залишається важким… З учорашнього вечора вона отримує інтенсивний курс терапії, відповідно до протоколу лікування COVID".

На жаль, гарних новин наразі немає. Стан Юлії Володимирівни залишається важким…. З учорашнього вечора вона отримує інтенсивний курс терапії, відповідно до протоколу лікування COVID… Опубліковано Marina Soroka Вівторок, 25 серпня 2020 р.

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