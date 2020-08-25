Тимошенко до сих пор в тяжелом состоянии: получает интенсивную терапию от COVID-19
Вторник, 25 августа 2020, 13:36
Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, которая заразилась COVID-19, все еще находится в тяжелом состоянии.
Источник: пресс-секретарь Тимошенко Марина Сорока в Facebook
Прямая речь: "К сожалению, хороших новостей пока нет. Состояние Юлии Владимировны остается тяжелым... Со вчерашнего вечера она получает интенсивный курс терапии, согласно протоколу лечения COVID".
На жаль, гарних новин наразі немає. Стан Юлії Володимирівни залишається важким…. З учорашнього вечора вона отримує інтенсивний курс терапії, відповідно до протоколу лікування COVID…Опубліковано Marina Soroka Вівторок, 25 серпня 2020 р.
Предыстория:
- 23 августа стало известно, что лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заразилась COVID-19 и находится в тяжелом состоянии.
- В СМИ также появилась информация, что кроме Тимошенко, коронавирус выявили у ее дочери Евгении с мужем Артуром Чечеткиным, однако представители лидера "Батькивщины" об этом не сообщают.
Украинская правда