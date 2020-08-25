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В Україні планують продовжити карантин до 1 листопада

Вівторок, 25 серпня 2020, 14:45
В Україні планують продовжити карантин до 1 листопада

У зв’язку із зростанням кількості хворих на коронавірус в Україні Кабінет міністрів пропонує продовжити карантин до 1 листопада. 

Джерело: Офіс президента

Дослівно: "В Україні за минулу добу зафіксовано понад 1,6 тис. нових хворих на COVID-19, у зв’язку з чим Кабінет міністрів пропонує продовжити карантин до 1 листопада. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на традиційній селекторній нараді під головуванням президента України Володимира Зеленського.

З огляду на негативну динаміку захворюваності Зеленський підтримав необхідність вжиття превентивних заходів. Зокрема, впровадження заборони на роботу нічних клубів, проведення концертів".

Деталі: Президент також зазначив, що карантин має залишатися адаптивним та необтяжливим для підприємців.

Через зростання захворюваності уряд розробляє регламент заборони на в’їзд в Україну іноземців з країн "червоної зони" строком на 30 днів. Ця заборона не стосуватиметься водіїв транзитного транспорту та представників гуманітарних місій.

На прохання прем'єра Ізраїлю ухвалили рішення про обмеження паломництва хасидів до Умані для святкування Рош га-Шана.

Водночас Зеленський зазначив, що для громадян сусідньої Білорусі варто передбачити пом’якшені умови в’їзду в Україну.

Пряма мова Зеленського: "Як ми можемо заборонити в'їзд білорусам, особливо з огляду на вкрай напружену внутрішньополітичну ситуацію в них? Думаю, що треба розумно прописати полегшені умови в'їзду білорусів до нас. Це дуже делікатна тема – треба враховувати все".

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов доповів Зеленському, що через наближення сезону респіраторно-вірусних інфекцій МОЗ готується до закупівель протигрипозних вакцин для груп ризику: медиків, працівників поліції, прикордонної служби, галузі освіти – всього 1,5 млн осіб.

Зеленський додав, що напередодні нового епідсезону треба збільшити кількість ліжок у лікарнях і запустити масову програму вакцинації від грипу.

На нараді також обговорили підготовку до місцевих виборів в Україні 25 жовтня. Секретар РНБО Олексій Данілов зазначив, що у передвиборчому процесі по всій країні буде задіяно щонайменше 500 тисяч працівників виборчих комісій різних рівнів, яких потрібно забезпечити захисними масками та іншими засобами індивідуального захисту.

Наразі на коронавірусну інфекцію в Україні захворіли понад 108 тисяч. Найбільш постраждалі області – Чернівецька, Івано-Франківська, Харківська й Тернопільська.

Передісторія: 

  • За минулу добу, 24 серпня, в Україні було зафіксовано 1 658 випадків коронавірусу, 25 хворих померли, подолали хворобу 346 осіб.

Читайте також: Скільки людей захворіли на COVID-19 в Україні та світі

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Українська правда

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Теми: карантинCovid-2019коронавірусУкраїнаКабінет міністрів
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