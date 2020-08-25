В Украине планируют продлить карантин до 1 ноября

В связи с ростом количества больных на коронавирус в Украине Кабинет министров предлагает продлить карантин до 1 ноября.

Источник: Офис президента

Дословно: "В Украине за минувшие сутки зафиксировано более 1,6 тыс. новых больных COVID-19, в связи с чем Кабинет министров предлагает продлить карантин до 1 ноября. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на традиционной селекторном совещании под председательством президента Украины Владимира Зеленского...

Учитывая негативную динамику заболеваемости Зеленский поддержал необходимость принятия превентивных мер. В частности, введение запрета на работу ночных клубов, концертов".

Детали: Президент также отметил, что карантин должен оставаться адаптивным и необременительным для предпринимателей.

Из-за роста заболеваемости правительство разрабатывает регламент запрета на въезд в Украину иностранцев из стран "красной зоны" сроком на 30 дней. Этот запрет не коснется водителей транзитного транспорта и представителей гуманитарных миссий.

По просьбе премьера Израиля также приняли решение об ограничении паломничества хасидов в Умань для празднования Рош ха-Шана.

В то же время Зеленский отметил, что для граждан соседней Беларуси следует предусмотреть смягчение условий въезда в Украину.

Прямая речь Зеленского: "Как мы можем запретить въезд белорусам, особенно учитывая крайне напряженную внутриполитическую ситуацию у них? Думаю, что надо разумно прописать облегченные условия въезда белорусов к нам. Это очень деликатная тема - надо учитывать все".

Министр здравоохранения Максим Степанов доложил Зеленскому, что из-за приближения сезона респираторно-вирусных инфекций Минздрав готовится к закупкам противогриппозных вакцин для групп риска: медиков, работников полиции, пограничной службы, сферы образования - всего 1,5 млн человек.

Зеленский добавил, что накануне нового эпидсезона нужно увеличить количество коек в больницах и запустить массовую программу вакцинации от гриппа.

На совещании также обсудили подготовку к местным выборам в Украине 25 октября. Секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что в предвыборном процессе по всей стране будет задействовано не менее 500 тысяч работников избирательных комиссий различных уровней, которых нужно обеспечить защитными масками и другими средствами индивидуальной защиты.

Сейчас на коронавирусную инфекцию в Украине заболели более 108 тысяч человек. Наиболее пострадавшие области - Черновицкая, Ивано-Франковская, Харьковская и Тернопольская.

Напомним:

За прошедшие сутки, 24 августа, в Украине было зафиксировано 1658 случаев коронавируса, 25 больных умерли, преодолели болезнь 346 человек.

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