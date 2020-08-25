Дорогу біля Шулявського мосту перекриють до вересня

Із 26 серпня до 1 вересня на з’їзді Шулявського шляхопроводу тимчасово закриють рух транспорту.

Джерело: пресслужба міськради Києва з посиланням на КП "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд Києва"

Деталі: Із 08:00 26 серпня до 08:00 1 вересня проїзд транспорту з вулиці Вадима Гетьмана на проспект Перемоги буде тимчасово закрито.

Перекриття пов’язано з необхідністю виконання робіт на мережі газопроводу.

Нагадаємо: У липні на Шулявському шляхопроводі розпочали масштабне асфальтування та прокладку інженерних мереж.