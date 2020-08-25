Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Дорогу біля Шулявського мосту перекриють до вересня

Вівторок, 25 серпня 2020, 17:58
фото: укрінформ

Із 26 серпня до 1 вересня на з’їзді Шулявського шляхопроводу тимчасово закриють рух транспорту.

Джерело: пресслужба міськради Києва з посиланням на КП "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд Києва"

Деталі: Із 08:00 26 серпня до 08:00 1 вересня проїзд транспорту з вулиці Вадима Гетьмана на проспект Перемоги буде тимчасово закрито.

Перекриття пов’язано з необхідністю виконання робіт на мережі газопроводу.

Нагадаємо: У липні на Шулявському шляхопроводі розпочали масштабне асфальтування та прокладку інженерних мереж.

Українська правда
Теми: Київдороги


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Активісти повідомляють про відправку бойовиків з ОРДЛО у Білорусь - ЗМІ

Венедіктова звільнила Піскуна – джерела

На Донбасі підірвались двоє бійців

САП скасувала підозру президенту НААН

В Україні планують продовжити карантин до 1 листопада

Разумков пояснив, чому Рада не поспішає із офіційною заявою щодо Білорусі

Усі новини...
Київ
Екоінспекція розповіла про перевірку Дарницької ТЕЦ, на яку масово скаржаться кияни
Київ скасував тендер на 15 тролейбусів за 174 мільйона
У Києві ще 130 осіб підхопили COVID-19
Останні новини
18:15
Активісти повідомляють про відправку бойовиків з ОРДЛО у Білорусь - ЗМІ
18:14
Мінфін продав облігацій внутрішньої держпозики на 894 мільйони
18:14
УЗ з 28 серпня запускає новий регіональний поїзд
17:58
Верховний суд Білорусі відмовився переглядати результати виборів президента
17:58
Дорогу біля Шулявського мосту перекриють до вересня
17:57
В Україні найдорожча біржова ціна на електроенергію — звіт Єврокомісії
17:45
У Білорусі 10 діб арешту дали членкині Координаційної ради Ковальковій
17:43
Закриття міжбанку: гривня трохи зміцнилась
17:36
РПЦ відправила у відставку главу Білоруської православної церкви
17:35
Капітальні інвестиції в Україні за пів року впали на третину — Держстат
Усі новини...