Дорогу возле Шулявского моста перекроют до сентября
Вторник, 25 августа 2020, 17:58
С 26 августа по 1 сентября на съезде Шулявского путепровода временно закроют движение транспорта.
Источник: пресс-служба горсовета Киева со ссылкой на КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева"
Детали: С 8:00 26 августа, к 8:00 1 сентября проезд транспорта с улицы Вадима Гетьмана на проспект Победы будет временно закрыто.
Перекрытие связано с необходимостью выполнения работ на сети газопровода.
Напомним: В июле на Шулявском путепроводе начали масштабное асфальтирование и прокладку инженерных сетей.
Украинская правда