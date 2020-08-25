Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Дорогу возле Шулявского моста перекроют до сентября

Вторник, 25 августа 2020, 17:58
фото: укринформ

С 26 августа по 1 сентября на съезде Шулявского путепровода временно закроют движение транспорта.

Источник: пресс-служба горсовета Киева со ссылкой на КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева"

Детали: С 8:00 26 августа, к 8:00 1 сентября проезд транспорта с улицы Вадима Гетьмана на проспект Победы будет временно закрыто.

Перекрытие связано с необходимостью выполнения работ на сети газопровода.

Напомним: В июле на Шулявском путепроводе начали масштабное асфальтирование и прокладку инженерных сетей.

Украинская правда
Темы: Киевдороги


powered by lun.ua
Главное сегодня

Венедиктова уволила Пискуна – источники

На Донбассе двое бойцов ранены в результате подрыва

САП отменила подозрение президенту НААН

В Украине планируют продлить карантин до 1 ноября

Разумков объяснил, почему Рада не спешит с официальным заявлением по Беларуси

Тимошенко до сих пор в тяжелом состоянии: получает интенсивную терапию от COVID-19

Все новости...
Киев
Экоинспекция рассказала о проверке Дарницкой ТЭЦ, на которую массово жалуются киевляне
Киев отменил тендер на 15 троллейбусов за 174 миллиона
В Киеве еще 130 человек подхватили COVID-19
Последние новости
17:58
Верховный суд Беларуси отказался пересматривать результаты выборов президента
17:58
Дорогу возле Шулявского моста перекроют до сентября
17:45
В Беларуси 10 суток ареста дали члену Координационного совета Ковальковой
17:43
Закрытие межбанка: гривня немного укрепилась
17:36
РПЦ отправила в отставку главу Белорусской православной церкви
17:35
Капитальные инвестиции в Украине за полгода упали на треть — Госстат
17:34
Долой красную зону: на Ривненщине протесты предпринимателей
17:32
В "Слуге народа" заявляют, что Зеленский за увеличение бюджета на медицину вдвое
16:58
ЕС внесет в белорусский санкционный список 15-20 человек – СМИ
16:56
"Доступные кредиты 5-7-9%": За прошедшую неделю банки выдали 246 новых кредитов
Все новости...