Білорусь: двох членів президії Координаційної ради арештували на 10 діб

У Білорусі двоє членів створеної опозицією Координаційної ради були засуджені до 10 діб адміністративного арешту.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Naviny.by.

Так, член президії Координаційної ради з врегулювання політичної кризи в Білорусі, довірена особа кандидата в президенти Світлани Тихановської Ольга Ковалькова засуджена на 10 діб адміністративного арешту.

Справа розглядалася в суді Заводського району Мінська.

Ковалькову затримали вранці 24 серпня біля прохідної Мінського тракторного заводу, куди вона прийшла підтримати робітників разом з ще одним членом президії КС, головою страйкому МТЗ Сергієм Дилевським. Обидва були затримані міліцією за нібито несанкціонований масовий захід. Ніч до суду Ковалькова і Дилевський провели в столичному центрі ізоляції правопорушників.

На Ольгу Ковалькову також складено протокол і за непокору законним вимогам міліції.

Сергій Дилевський 25 серпня також був засуджений на 10 діб адміністративного арешту.

Як повідомлялося, у Конституційному суді Білорусі оголосили, що створена опозицією Координаційна рада є неконституційною.

Нагадаємо, 20 серпня стало відомо, що Генпрокуратура Білорусі порушила кримінальну справу щодо Координаційної ради. Справу порушили за статтею "Заклики до дій, спрямованих на заподіяння шкоди національній безпеці Республіки Білорусь". Максимальні санкції за цією статтею передбачають до п'яти років позбавлення волі.

ЄС закликав владу Білорусі закрити справу.

Низку членів Координаційної ради викликають на допит до Слідкому Білорусі. Серед них - лауреатка Нобелівської премії з літератури Світлана Алексієвич.

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