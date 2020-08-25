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Беларусь: двух членов президиума Координационного совета арестовали на 10 суток

Вторник, 25 августа 2020, 20:22

В Беларуси двое членов созданного оппозицией Координационного совета были приговорены к 10 суткам административного ареста.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Naviny.by.

Так, член президиума Координационного совета по урегулированию политического кризиса в Беларуси, доверенное лицо кандидата в президенты Светланы Тихановской Ольга Ковалькова осуждена на 10 суток административного ареста.

Дело рассматривалось в суде Заводского района Минска.

Ковалькову задержали утром 24 августа возле проходной Минского тракторного завода, куда она пришла поддержать рабочих вместе с еще одним членом президиума КС, председателем стачкома МТЗ Сергеем Дилевським. Оба были задержаны милицией за якобы несанкционированное массовое мероприятие. Ночь до суда Ковалькова и Дилевский провели в столичном Центре изоляции правонарушителей.

На Ольгу Ковалькову также составлен протокол и за неповиновение законным требованиям милиции.

Сергей Дилевский 25 августа также был осужден на 10 суток административного ареста.

Как сообщалось, в Конституционном суде Беларуси объявили, что созданный оппозицией Координационный совет является неконституционным.

Напомним, 20 августа стало известно, что Генпрокуратура Беларуси возбудила уголовное дело в отношении Координационного совета. Дело возбуждено по статье "Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь". Максимальные санкции по этой статье предусматривают до пяти лет лишения свободы.

ЕС призвал власти Беларуси закрыть дело.

Накануне стало известно, что ряд членов Координационного совета вызывают на допрос в следом Беларуси. Среди них - лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич.

Читайте также интервью с членом Координационного совета Алесем Беляцким: "Лукашенко сжег все мосты на Запад. Даже поджег мост к России - и сейчас его срочно ремонтирует".



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