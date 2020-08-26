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Зеленський про мирні переговори: Все не так швидко, як я очікував

Середа, 26 серпня 2020, 11:10

Президент Володимир Зеленський визнає, що мирні переговори просувається повільніше, ніж він очікував, але вірить у можливість досягнення миру вже цього року.

Джерело: інтерв'ю Зеленського "Euronews"

Деталі: На зустрічі лідерів "нормандського формату" в Парижі у грудні 2019 року Зеленський говорив, що дає рік на досягнення результатів мирних переговорів. Журналістка зазначила, що вже серпень, і запитала, яка ситуація зараз і якого прогресу було досягнуто за цей час.

Пряма мова Зеленського: "Просуваємося, я вважаю, але не так швидко, як я бачив. Але зараз перемир'я. Буде зустріч у "нормандському форматі". По-третє, був обмін полоненими. Ми домовилися про лінії розмежування і 20 точок розмінування. Це дуже важливо.

Скільки ще часу знадобиться – я не знаю. Думаю, за результатами другої "нормандської зустрічі" (є) високий шанс закінчення війни.

Коли? (замислився) Якомога раніше. Я хочу вірити, що це станеться в цьому році. Я дуже хочу вірити в це і я вірю. Якби це залежало тільки від мене... ".

Інші подробиці: Зеленський заявив, що в команді минулого президента Петра Порошенка ніхто так сильно не хотів миру, як він, "навіть близько", ніхто не зробив так багато для миру і "ніхто не зможе покласти війні кінець швидше", ніж він.

Теми: ЗеленськийДонбас


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