Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Зеленський сподівається завершити війну цього року

Вівторок, 25 серпня 2020, 23:05

Президент Володимир Зеленський висловив сподівання, що завершити війну вдасться вже в цьому році.

Джерело: Зеленський в інтерв’ю інформаційному телеканалу Euronews

Деталі: Зеленський нагадав, що вже запроваджений і дотримується режим тиші на Донбасі, також досягнуті домовленості про ділянки розведення та 20 ділянок розмінування.

Президент висловив сподівання, що завершити війну вдасться вже в цьому році.

Пряма мова Зеленського: "Друга зустріч у Нормандському форматі говорить про те, що у нас великий шанс закінчити війну.

Якщо порівнювати нашу команду й минулу – так, як я хочу, ніхто не хотів. Таких темпів і так тиснути на це питання – ніхто такого не робив, і всі це бачать. І я говорю не лише про українців – всі наші іноземні партнери це бачать. Я знаю, що швидше мене ніхто це не закінчить".

Передісторія:

  • 22 липня на засіданні Тристоронньої контактної групи у форматі відеоконференції представники України, Росії та ОБСЄ домовилися про режим повного та всеосяжного припинення вогню.
  • З опівночі 27 липня на Донбасі почав діяти режим повного та всеосяжного припинення вогню, про який домовились у ТКГ. Заборонили не лише стріляти, а й проводити розвідувальні дії та використовувати літальні апарати. Про всі заборони детально повідомили в Міноборони України.
  • Однак за перший день "повного і всеосяжного" перемир’я на Донбасі командування Об’єднаних сил України нарахувало три обстріли (з гранатометів, кулеметів і стрілецької зброї), а спостерігачі ОБСЄ зафіксували 111 порушень режиму "тиші". 

Українська правда
Теми: ЗеленськийвійнаДонбас


powered by lun.ua
Головне сьогодні

фотоПрезидент змінив командування Сил спеціальних операцій

Новини 25 серпня: продовження карантину, правила організації навчання

Суд взявся за справу Шеремета: будуть присяжні

Активісти повідомляють про відправку бойовиків з ОРДЛО у Білорусь - ЗМІ

Венедіктова звільнила Піскуна

На Донбасі підірвались двоє бійців

Усі новини...
Зеленський
Зеленський заявив, що має прямий діалог з Путіним заради миру
Президент змінив командування Сил спеціальних операцій
Зеленський зібрав равинів щодо святкування Рош га-Шана
Останні новини
23:05
Зеленський сподівається завершити війну цього року
22:55
Луческу з "Динамо" виграв матч за Суперкубок у "Шахтаря"
22:34
Україну до кінця тижня заливатимуть дощі
22:03
Зеленський заявив, що має прямий діалог з Путіним заради миру
21:57
фотоПрезидент змінив командування Сил спеціальних операцій
21:43
Запорізький лабцентр МОЗ припиняє робити платні ПЛР-тестування
21:24
Новини 25 серпня: продовження карантину, правила організації навчання
21:13
У Нових Санжарах перший випадок захворювання на COVID-19
20:55
фотоП’яний водій наїхав на трьох курсанток військового вишу: у всіх переламані кінцівки
20:34
Новини економіки: банкрутство "Аркади", підвищення "мінімалки", кавуни
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!