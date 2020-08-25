Зеленський сподівається завершити війну цього року

Президент Володимир Зеленський висловив сподівання, що завершити війну вдасться вже в цьому році.

Джерело: Зеленський в інтерв’ю інформаційному телеканалу Euronews

Деталі: Зеленський нагадав, що вже запроваджений і дотримується режим тиші на Донбасі, також досягнуті домовленості про ділянки розведення та 20 ділянок розмінування.

Президент висловив сподівання, що завершити війну вдасться вже в цьому році.

Пряма мова Зеленського: "Друга зустріч у Нормандському форматі говорить про те, що у нас великий шанс закінчити війну.

Якщо порівнювати нашу команду й минулу – так, як я хочу, ніхто не хотів. Таких темпів і так тиснути на це питання – ніхто такого не робив, і всі це бачать. І я говорю не лише про українців – всі наші іноземні партнери це бачать. Я знаю, що швидше мене ніхто це не закінчить".

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