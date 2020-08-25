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Зеленський сподівається завершити війну цього року

Вівторок, 25 серпня 2020, 23:05
Зеленський сподівається завершити війну цього року

Президент Володимир Зеленський висловив сподівання, що завершити війну вдасться вже в цьому році.

Джерело: Зеленський в інтерв’ю інформаційному телеканалу Euronews

Деталі: Зеленський нагадав, що вже запроваджений і дотримується режим тиші на Донбасі, також досягнуті домовленості про ділянки розведення та 20 ділянок розмінування.

Президент висловив сподівання, що завершити війну вдасться вже в цьому році.

Пряма мова Зеленського: "Друга зустріч у Нормандському форматі говорить про те, що у нас великий шанс закінчити війну.

Якщо порівнювати нашу команду й минулу – так, як я хочу, ніхто не хотів. Таких темпів і так тиснути на це питання – ніхто такого не робив, і всі це бачать. І я говорю не лише про українців – всі наші іноземні партнери це бачать. Я знаю, що швидше мене ніхто це не закінчить".

Передісторія:

  • 22 липня на засіданні Тристоронньої контактної групи у форматі відеоконференції представники України, Росії та ОБСЄ домовилися про режим повного та всеосяжного припинення вогню.
  • З опівночі 27 липня на Донбасі почав діяти режим повного та всеосяжного припинення вогню, про який домовились у ТКГ. Заборонили не лише стріляти, а й проводити розвідувальні дії та використовувати літальні апарати. Про всі заборони детально повідомили в Міноборони України.
  • Однак за перший день "повного і всеосяжного" перемир’я на Донбасі командування Об’єднаних сил України нарахувало три обстріли (з гранатометів, кулеметів і стрілецької зброї), а спостерігачі ОБСЄ зафіксували 111 порушень режиму "тиші". 

Українська правда

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Теми: ЗеленськийвійнаДонбас
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