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Зеленский о мирных переговорах: Все не так быстро, как я ожидал

Среда, 26 августа 2020, 11:10
Зеленский о мирных переговорах: Все не так быстро, как я ожидал

Президент Владимир Зеленский признает, что мирные переговоры продвигается медленнее, чем он ожидал, но верит в возможность достижения мира уже в этом году.

Источник: интервью Зеленского "Euronews"

Детали: На встрече лидеров "нормандского формата" в Париже в декабре 2019 года Зеленский говорил, что дает год на достижение результатов мирных переговоров. Журналистка отметила, что уже август, и спросила, какая ситуация сейчас и какой прогресс был достигнут за это время.

Прямая речь Зеленского: "Продвигаемся, я считаю, но не так быстро, как я представлял. Но сейчас перемирие. Будет встреча в "нормандском формате". В-третьих, был обмен пленными. Мы договорились о линии разграничения и 20 точках разминирования. Это очень важно.

Сколько еще времени понадобится – я не знаю. Думаю, по результатам второй "нормандской встречи" высок шанс окончания войны.

Когда? (задумался) Как можно раньше. Я хочу верить, что это произойдет в этом году. Я очень хочу верить в это и я верю. Если бы это зависело только от меня…".

Другие подробности: Зеленский заявил, что в команде прошлого президента Петра Порошенко никто так сильно не хотел мира, как он, "даже близко", никто не сделал так много для мира и "никто не сможет положить войне конец быстрее", чем он.

Темы: ЗеленскийДонбасс
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