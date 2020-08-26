У столиці майже сотня хворих на COVID-19 за добу
За минулу добу, 25 серпня, у Києві захворювання на коронавірус підтвердили у 95 людей, двоє хворих померли.
Джерело: Telegram-канал мера столиці Віталія Кличка
Дослівно: Кількість хворих на коронавірус у Києві збiльшилась за минулу добу на 95 людей. Двоє хворих померли. Всього коронавірус забрав життя 174 киян.
Серед тих, хто захворіли: 47 жінок віком від 22 до 85 років; 42 чоловіка віком 19 до 82 років; 3 дівчинки від 5 до 17 років та 3 хлопчики від 6 до 17 років".
Деталі: До лікарень Києва госпіталізували 26 пацієнтів. Інші - на самоізоляції.
Одужали за минулу добу 54 пацієнти. Усього коронавірус подолали 3907 мешканця Києва.
Найбільше нових випадків захворювання виявили в Дніпровському районі - 23, в Деснянському — 13 випадків. І 12 випадків в Оболонському районі.
Загалом у Києві вже 12 248 підтверджених випадків захворювання на COVID-19.
Читайте також: COVID-19 б'є рекорди в Україні та світі. Це друга хвиля чи найстрашніше попереду?
Нагадаємо: За добу 25 серпня в Україні діагноз COVID-19 підтвердили 1 670 особам, 36 хворих померли, а 584 пацієнтів одужали.