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У столиці майже сотня хворих на COVID-19 за добу

Середа, 26 серпня 2020, 11:35

За минулу добу, 25 серпня, у Києві захворювання на коронавірус підтвердили у 95 людей, двоє хворих померли.

Джерело: Telegram-канал мера столиці Віталія Кличка

Дослівно: Кількість хворих на коронавірус у Києві збiльшилась за минулу добу на 95 людей. Двоє хворих померли. Всього коронавірус забрав життя 174 киян.

Серед тих, хто захворіли: 47 жінок віком від 22 до 85 років; 42 чоловіка віком 19 до 82 років; 3 дівчинки від 5 до 17 років та 3 хлопчики від 6 до 17 років".

Деталі: До лікарень Києва госпіталізували 26 пацієнтів. Інші - на самоізоляції.

Одужали за минулу добу 54 пацієнти. Усього коронавірус подолали 3907 мешканця Києва.

Найбільше нових випадків захворювання виявили в Дніпровському районі - 23, в Деснянському — 13 випадків. І 12 випадків в Оболонському районі.

 

Загалом у Києві вже 12 248 підтверджених випадків захворювання на COVID-19.

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Нагадаємо: За добу 25 серпня в Україні діагноз COVID-19 підтвердили 1 670 особам, 36 хворих померли, а 584 пацієнтів одужали.

Українська правда
Теми: КиївкоронавірусCovid-2019Віталій Кличко


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