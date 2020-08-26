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В столице почти сотня больных COVID-19 за сутки

Среда, 26 августа 2020, 11:35
В столице почти сотня больных COVID-19 за сутки

За прошедшие сутки, 25 августа, в Киеве заболевание на коронавирус подтвердили у 95 человек, двое больных умерли.

Источник: Telegram-канал мэра столицы Виталия Кличко

Дословно: Количество больных на коронавирус в Киеве увеличилась за минувшие сутки на 95 человек. Двое больных умерли. Всего коронавирус унес жизни 174 киевлян.

Среди заболевших 47 женщин в возрасте от 22 до 85 лет; 42 мужчины в возрасте 19 до 82 лет; 3 девочки от 5 до 17 лет и 3 мальчика от 6 до 17 лет".

Детали: В больницы Киева госпитализировали 26 пациентов. Другие - на самоизоляции.

Выздоровели за минувшие сутки 54 пациента. Всего коронавирус преодолели 3907 жителя Киева.

Больше всего новых случаев заболевания обнаружили в Днепровском районе - 23, в Деснянском - 13 случаев. И 12 случаев в Оболонском районе.

 

Всего в Киеве уже 12 248 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

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Напомним: За сутки 25 августа в Украине диагноз COVID-19 подтвердили 1670 людям, 36 больных умерли, а 584 пациентов выздоровели.

Украинская правда
Темы: КиевкоронавирусCovid-2019Виталий Кличко
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