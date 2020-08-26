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У Харкові напали на нову приймальню ОПЗЖ – місцевий депутат

Середа, 26 серпня 2020, 12:35
У Харкові напали на нову приймальню ОПЗЖ – місцевий депутат

Голова харківської організації партії "Опозиційна платформа – За життя" Андрій Лесик заявляє, що цієї ночі на щойно відкриту приймальню партії напали.

Джерело: Андрій Лесик у Facebook

Пряма мова: "Під покровом ночі 26 серпня у Харкові вчинено напад на громадську приймальню міської організації "Опозиційною платформи – за Життя" і громадську приймальню депутата Харківської міської ради Лесика Андрія за адресою Полтавський шлях, 22.

За цією адресою тільки вчора було відкрито офіс.

Відвертий терор щодо ОПЗЖ триває".

Деталі: Судячи з фото, на вході у будівлю заклеїли табличку, яка вказує на наявність громадської приймальній у ній, та порвали банер ОПЗЖ.

Теми: ОПЗЖХарківвибори
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