В Харькове напали на новую приемную ОПЗЖ – местный депутат
Среда, 26 августа 2020, 12:35
Глава харьковской организации партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Андрей Лесик заявляет, что этой ночью на только что открытую приемную партии напали.
Источник: Андрей Лесик в Facebook
Прямая речь: "Под покровом ночи 26 августа в Харькове совершенно нападение на общественную приемную городской организации "Оппозиционной платформы за- Жизнь" и общественную приемную депутата Харьковского городского совета Лесика Андрея по адресу Полтавский шлях ,22 .
По этому адресу только вчера был открыт офис.
Откровенный террор в отношении ОПЗЖ продолжается".
Детали: Судя по фото, на входе в здание заклеили табличку, которая указывает на наличие общественной приемной в нем, и порвали баннер ОПЗЖ.