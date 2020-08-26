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В Харькове напали на новую приемную ОПЗЖ – местный депутат

Среда, 26 августа 2020, 12:35
В Харькове напали на новую приемную ОПЗЖ – местный депутат

Глава харьковской организации партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Андрей Лесик заявляет, что этой ночью на только что открытую приемную партии напали.

Источник: Андрей Лесик в Facebook

Прямая речь: "Под покровом ночи 26 августа в Харькове совершенно нападение на общественную приемную городской организации "Оппозиционной платформы за- Жизнь" и общественную приемную депутата Харьковского городского совета Лесика Андрея по адресу Полтавский шлях ,22 .

По этому адресу только вчера был открыт офис.

Откровенный террор в отношении ОПЗЖ продолжается".

Детали: Судя по фото, на входе в здание заклеили табличку, которая указывает на наличие общественной приемной в нем, и порвали баннер ОПЗЖ.

Темы: ОПЗЖХарьковвиборы
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