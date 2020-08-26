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Кабмін дав добро на кадрове перезавантаження у двох областях

Середа, 26 серпня 2020, 15:22

Кабінет міністрів погодив низку кадрових змін в обласному керівництві.

Джерело: представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Василь Мокан ("Слуга народу") у Facebook

Деталі: За підсумками засідання 26 серпня міністри дали згоду на призначення Андрія Назаренка головою Кіровоградської ОДА та Сергія Сергійчука головою Черкаської ОДА;

Також уряд погодив звільнення чинного очільника Черкасьої області Романа Боднара.

Що передувало: Перший заступник керівника Офісу президента Сергій Трофімов повідомив про "перезавантаження відразу двох областей".

Керівництво Черкаської ОДА пропонується передати Сергію Сергійчуку, який має досвід служби в СБУ й роботи на держслужбі.

На голову Кіровоградської ОДА подали кандидатуру Андрія Назаренка, який працює в області з 2010 року.

Українська правда


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