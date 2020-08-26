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Кабмин дал добро на кадровую перезагрузку в двух областях

Среда, 26 августа 2020, 15:22

Кабинет министров согласовал ряд кадровых изменений в областном руководстве.

Источник: представитель Кабинета министров в Верховной Раде Василий Мокан ("Слуга народа") в Facebook

Детали: По итогам заседания 26 августа министры дали согласие на назначение Андрея Назаренко председателем Кировоградской ОГА и Сергея Сергийчука председателем Черкасской ОГА;

Также правительство согласовало увольнение действующего главы Черкасской области Романа Боднара.

Что предшествовало: Первый заместитель руководителя Офиса президента Сергей Трофимов сообщил о "перезагрузке сразу двух областей".

Руководство Черкасской ОГА предлагается передать Сергею Сергийчуку, который имеет опыт службы в СБУ и работы на госслужбе.

На председателя Кировоградской ОГА подали кандидатуру Андрея Назаренко, который работает в области с 2010 года.

Украинская правда


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