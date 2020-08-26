Нобелівська лауреатка каже, що Білорусі знадобиться допомога Путіна
Нобелівський лауреат Світлана Алексієвич, яку викликали на допит до Слідчого комітету Білорусі, заявила, що щоб змінити ситуацію в країні знадобитися допомога світу і президента РФ Володимира Путіна.
Джерело: TYT.BY
Пряма мова: "Я бачу, що може бути, світ нам допоможе, щоб Лукашенко став розмовляти з кимось, тому що зараз він розмовляє тільки з Путіним.
Треба, може бути, і Путіна залучити до розмови, і світ, щоб Лукашенко став говорити, і зрозумів, що не можна ставити своє життя, життя своєї родини на одну нішу зі своїм народом і його долею.
Але тут нам повинні допомогти, навряд чи ми і наша Рада впораємося з цією ситуацією. На жаль, наше громадянське суспільство сильне, але поки ще не так сильне, тому нам потрібна допомога світу, може бути, і Росії, якщо ми зможемо разом її залучити".
Деталі: Про це Алексієвич заявила перед допитом в СК країни.
Допит тривав близько 40 хвилин. Алексієвич відмовилася свідчити проти себе і на цьому допит фактично закінчився.
Пряма мова: "Я скористалася своїми правами - я не зобов'язана свідчити проти себе, і я не вважаю, що наші дії були незаконними і що я в чомусь винна. Я так і сказала, що ніяких підстав судити нас, судити мене немає. Про все, що ми робимо, можна дізнатися на сайті. Я сказала, що більше мені нічого сказати, сказала, що відмовляюся відповідати на питання".
Письменниця також сказала, що вона "поки" залишається у статусі свідка.
Відзначається, що підписку про нерозголошення матеріалів справи у неї не взяли.
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Нагадаємо:
- 9 серпня після виборів президента Білорусі у країні розпочалися протести. Незгодні із "перемогою" Олександра Лукашенка вийшли на протести та почали страйкувати.
- Щоб розганяти мітинги ОМОН застосував силу, повідомлялось також про жорстокі побиття та зниклих безвісти людей. Міліція використовувала гумові кулі, водомети та сльозогінний газ.
- Європейський Союз та інші держави вже оголосили, що не визнають результати виборів президента, відповідно до яких Лукашенко набрав 80%, а його опонентка Світлана Тихановська – 10%.
- Опозиція сформувала Координаційну раду і вимагає перевиборів.