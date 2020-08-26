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Нобелівська лауреатка каже, що Білорусі знадобиться допомога Путіна

Середа, 26 серпня 2020, 15:39
Нобелівська лауреатка каже, що Білорусі знадобиться допомога Путіна
фото: TYT.BY

Нобелівський лауреат Світлана Алексієвич, яку викликали на допит до Слідчого комітету Білорусі, заявила, що щоб змінити ситуацію в країні знадобитися допомога світу і президента РФ Володимира Путіна.

Джерело: TYT.BY

Пряма мова: "Я бачу, що може бути, світ нам допоможе, щоб Лукашенко став розмовляти з кимось, тому що зараз він розмовляє тільки з Путіним.

Треба, може бути, і Путіна залучити до розмови, і світ, щоб Лукашенко став говорити, і зрозумів, що не можна ставити своє життя, життя своєї родини на одну нішу зі своїм народом і його долею.

Але тут нам повинні допомогти, навряд чи ми і наша Рада впораємося з цією ситуацією. На жаль, наше громадянське суспільство сильне, але поки ще не так сильне, тому нам потрібна допомога світу, може бути, і Росії, якщо ми зможемо разом її залучити".

Деталі: Про це Алексієвич заявила перед допитом в СК країни.

Допит тривав близько 40 хвилин. Алексієвич відмовилася свідчити проти себе і на цьому допит фактично закінчився.

Пряма мова: "Я скористалася своїми правами - я не зобов'язана свідчити проти себе, і я не вважаю, що наші дії були незаконними і що я в чомусь винна. Я так і сказала, що ніяких підстав судити нас, судити мене немає. Про все, що ми робимо, можна дізнатися на сайті. Я сказала, що більше мені нічого сказати, сказала, що відмовляюся відповідати на питання".

Письменниця також сказала, що вона "поки" залишається у статусі свідка.

Відзначається, що підписку про нерозголошення матеріалів справи у неї не взяли.

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Нагадаємо:

  • 9 серпня після виборів президента Білорусі у країні розпочалися протести. Незгодні із "перемогою" Олександра Лукашенка вийшли на протести та почали страйкувати. 
  • Щоб розганяти мітинги ОМОН застосував силу, повідомлялось також про жорстокі побиття та зниклих безвісти людей. Міліція використовувала гумові кулі, водомети та сльозогінний газ. 
  • Європейський Союз та інші держави вже оголосили, що не визнають результати виборів президента, відповідно до яких Лукашенко набрав 80%, а його опонентка Світлана Тихановська – 10%. 
  • Опозиція сформувала Координаційну раду і вимагає перевиборів.

Українська правда

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Теми: БілорусьНобелівська преміяЛукашенкоРосіяПутін
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