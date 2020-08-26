Нобелевский лауреат считает, что Беларуси понадобится помощь Путина

Нобелевский лауреат Светлана Алексиевич, которую вызвали на допрос в Следственный комитет Беларуси, заявила, что чтобы изменить ситуацию в стране понадобиться помочь мира и президента РФ Владимира Путина.

Источник: TYT.BY

Прямая речь: Я вижу, что может быть, мир нам поможет, чтобы Лукашенко стал разговаривать с кем-то, потому что сейчас он разговаривает только с Путиным.

Надо, может быть, и Путина привлечь к разговору, и мир, чтобы Лукашенко стал говорить, и понял, что нельзя ставить свою жизнь, жизнь своей семьи на одну доску со своим народом и его судьбой.

Но тут нам должны помочь, навряд ли мы и наш Совет справимся с этой ситуацией. К сожалению, наше гражданское общество сильно, но пока еще не так сильно, поэтому нам нужна помощь мира, может быть, и России, если мы сможем вместе ее привлечь".

Детали: Об этом Алексиевич заявила перед допросом в СК страны.

Допрос длился около 40 минут. Алексиевич отказалась свидетельствовать против себя и на этом допрос фактически закончился.

Прямая речь: "Я воспользовалась своими правами - я не обязана свидетельствовать против себя, и я не считаю, что наши действия были незаконными и что я в чем-то виновата. Я так и сказала, что никаких оснований судить нас, судить меня нет. Обо всем, что мы делаем, можно узнать на сайте. Я сказала, что больше мне нечего сказать, сказала, что отказываюсь отвечать на вопросы".

Писательница также сказала, что она "пока" остается в статусе свидетеля.

Отмечается, что подписку о неразглашении материалов дела у нее не взяли.

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