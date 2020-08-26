Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Нобелевский лауреат считает, что Беларуси понадобится помощь Путина

Среда, 26 августа 2020, 15:39
фото: TYT.BY

Нобелевский лауреат Светлана Алексиевич, которую вызвали на допрос в Следственный комитет Беларуси, заявила, что чтобы изменить ситуацию в стране понадобиться помочь мира и президента РФ Владимира Путина.

Источник: TYT.BY

Прямая речь: Я вижу, что может быть, мир нам поможет, чтобы Лукашенко стал разговаривать с кем-то, потому что сейчас он разговаривает только с Путиным.

Надо, может быть, и Путина привлечь к разговору, и мир, чтобы Лукашенко стал говорить, и понял, что нельзя ставить свою жизнь, жизнь своей семьи на одну доску со своим народом и его судьбой.

Но тут нам должны помочь, навряд ли мы и наш Совет справимся с этой ситуацией. К сожалению, наше гражданское общество сильно, но пока еще не так сильно, поэтому нам нужна помощь мира, может быть, и России, если мы сможем вместе ее привлечь".

Детали: Об этом Алексиевич заявила перед допросом в СК страны.

Допрос длился около 40 минут. Алексиевич отказалась свидетельствовать против себя и на этом допрос фактически закончился.

Прямая речь: "Я воспользовалась своими правами - я не обязана свидетельствовать против себя, и я не считаю, что наши действия были незаконными и что я в чем-то виновата. Я так и сказала, что никаких оснований судить нас, судить меня нет. Обо всем, что мы делаем, можно узнать на сайте. Я сказала, что больше мне нечего сказать, сказала, что отказываюсь отвечать на вопросы".

Писательница также сказала, что она "пока" остается в статусе свидетеля.

Отмечается, что подписку о неразглашении материалов дела у нее не взяли.

Знать больше: "От признания до санкций: как поделился мир по отношению к "победе" Лукашенко"

Жыве Беларусь: первая в мире Telegram-революция 

"Лукашенко спалил все мосты на Запад. Даже поджег мост к России – и сейчас его срочно ремонтирует"

Напомним:

  • 9 августа после выборов президента Беларуси в стране начались протесты. Несогласные с "победой" Александра Лукашенко вышли на протесты и начали бастовать.
  • Чтобы разгонять митинги ОМОН применил силу, сообщалось также о жестоких избиениях и пропавших без вести людей. Милиция использовала резиновые пули, водометы и слезоточивый газ.
  • Европейский Союз и другие государства уже объявили, что не признают результаты выборов президента, согласно которым Лукашенко набрал 80%, а его оппонентка Светлана Тихоновская – 10%.
  • Оппозиция сформировала Координационный совет и требует перевыборов.

Украинская правда
Темы: БеларусьНобелевская премияЛукашенкоРосcияПутин


powered by lun.ua
Главное сегодня

Кабмин назначил нового руководителя "Укрзализныци"

Кабмин снова закрывает границы для иностранцев

обновленоКабмин продолжил карантин еще на 2 месяца и усилил ограничения

фотоТанкер "Делфи" наконец подняли: из лежачего положения в стоячее

Кличко ведет на выборы свою сурдопереводчицу и Шовковского

Два бойца подорвались на мине, сброшенной с беспилотника - штаб ООС

Все новости...
Беларусь
Столтенберг опроверг угрозу для Беларуси со стороны НАТО
МИД Литвы предложил санкции против 118 белорусских чиновников
Зеленский не желает Беларуси того, "что было у нас в 2014 году"
Последние новости
16:15
фото, видеоВ "Борисполе" установили систему автоскрининга температуры за 1 млн
15:49
Зеленский сравнил "Южмаш" и "SpaceX"
15:39
видеоНобелевский лауреат считает, что Беларуси понадобится помощь Путина
15:38
Кабмин назначил нового главу "Укртрансбезопасности"
15:32
Столтенберг опроверг угрозу для Беларуси со стороны НАТО
15:22
Кабмин дал добро на кадровую перезагрузку в двух областях
15:18
Из Нацбанка уходит еще один заместитель главы
15:05
Кабмин назначил нового руководителя "Укрзализныци"
15:00
Пусть РФ сама снабжает водой украденные предприятия в Крыму – секретарь СНБО
14:59
Кабмин повысил должностные оклады бюджетникам
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!