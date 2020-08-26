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Через наїзд майора двоє курсанток втратили ноги, третя – з переломами

Середа, 26 серпня 2020, 16:56

Майор Володимир Холодний, який наїхав на курсанток Української військово-медичної академії 25 серпня, не був викладачем і раніше служив в АТО, а троє дівчат зазнали каліцтв внаслідок наїзду.

Джерело: "Укрінформ", "Громадське", "АрміяІнформ"

Пряма мова начальника Української військово-медичної академії, полковника медичної служби Валерія Савицького на брифінгу: "Сталася трагедія: дійсно, військовослужбовець на власному транспорті наїхав на групу майбутніх слухачів академії. Троє слухачок дістали травми нижніх кінцівок різного ступеня складності. 

На сьогодні вони перебувають у Головному військовому клінічному госпіталі, їм надається адекватна медична допомога... Загрози їхньому життю немає, проте стан у них стабільно тяжкий".

Деталі:  Потерпілим по 23 роки, вони – випускниці цивільних медичних вишів, які нещодавно склали іспити до Військово-медичної академії. У день трагедії вони мали отримати військову форму.

Лікарям вдалося стабілізувати їхній стан.

За даними "Укрінформу", під час огляду в однієї з потерпілих діагностували неповний травматичний відрив обох нижніх кінцівок на рівні нижньої третини гомілок, у другої дівчини – неповне травматичне відчленування правої гомілки на рівні середньої третини, у третьої – відкритий перелом правої стопи та відкритий перелом обох кісток лівої гомілки.

А "Громадське" з посиланням на волонтерку Наталію Воронкову повідомляє, що двом курсанткам ампутували по одній нозі, в однієї з них під питанням ампутація другої ноги. Третю дівчину, в якої зламані обидві ноги, також прооперували.

Інші подробиці: Валерій Савицький назвав ім’я винуватця трагедії – це майор Володимир Холодний.

Полковник сказав: "Мені соромно як керівнику, що я за гарними службовими рекомендаціями, за відзнаками за участь в АТО не зміг розгледіти справжнє обличчя військовослужбовця, який здійснив даний наїзд. Він не викладач, він офіцер управління, який став до виконання своїх обов’язків буквально в тому місяці (у липні – ред.), перевівся до нас в академію. До цього він служив в інших місцях".

Передісторія:

  • 25 серпня у Києві на території військової частини на вулиці Зоологічній водій авто Toyota Prius здійснив наїзд на трьох курсанток військового вишу. Усіх дівчат у тяжкому стані було госпіталізовано до військового госпіталю.
  • Водія 1974 р.н. затримали на місці події, факт його сп'яніння підтверджено драгером.
  • За фактом ДТП столична поліція розпочала кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху). Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортним засобом до 3 років. 

Теми: арміяДТП


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