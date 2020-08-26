Через наїзд майора двоє курсанток втратили ноги, третя – з переломами
Майор Володимир Холодний, який наїхав на курсанток Української військово-медичної академії 25 серпня, не був викладачем і раніше служив в АТО, а троє дівчат зазнали каліцтв внаслідок наїзду.
Джерело: "Укрінформ", "Громадське", "АрміяІнформ"
Пряма мова начальника Української військово-медичної академії, полковника медичної служби Валерія Савицького на брифінгу: "Сталася трагедія: дійсно, військовослужбовець на власному транспорті наїхав на групу майбутніх слухачів академії. Троє слухачок дістали травми нижніх кінцівок різного ступеня складності.
На сьогодні вони перебувають у Головному військовому клінічному госпіталі, їм надається адекватна медична допомога... Загрози їхньому життю немає, проте стан у них стабільно тяжкий".
Деталі: Потерпілим по 23 роки, вони – випускниці цивільних медичних вишів, які нещодавно склали іспити до Військово-медичної академії. У день трагедії вони мали отримати військову форму.
Лікарям вдалося стабілізувати їхній стан.
За даними "Укрінформу", під час огляду в однієї з потерпілих діагностували неповний травматичний відрив обох нижніх кінцівок на рівні нижньої третини гомілок, у другої дівчини – неповне травматичне відчленування правої гомілки на рівні середньої третини, у третьої – відкритий перелом правої стопи та відкритий перелом обох кісток лівої гомілки.
А "Громадське" з посиланням на волонтерку Наталію Воронкову повідомляє, що двом курсанткам ампутували по одній нозі, в однієї з них під питанням ампутація другої ноги. Третю дівчину, в якої зламані обидві ноги, також прооперували.
Інші подробиці: Валерій Савицький назвав ім’я винуватця трагедії – це майор Володимир Холодний.
Полковник сказав: "Мені соромно як керівнику, що я за гарними службовими рекомендаціями, за відзнаками за участь в АТО не зміг розгледіти справжнє обличчя військовослужбовця, який здійснив даний наїзд. Він не викладач, він офіцер управління, який став до виконання своїх обов’язків буквально в тому місяці (у липні – ред.), перевівся до нас в академію. До цього він служив в інших місцях".
Передісторія:
- 25 серпня у Києві на території військової частини на вулиці Зоологічній водій авто Toyota Prius здійснив наїзд на трьох курсанток військового вишу. Усіх дівчат у тяжкому стані було госпіталізовано до військового госпіталю.
- Водія 1974 р.н. затримали на місці події, факт його сп'яніння підтверджено драгером.
- За фактом ДТП столична поліція розпочала кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху). Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортним засобом до 3 років.