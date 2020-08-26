Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Из-за наезда майора двое курсанток лишились ног, третья – с переломами

Среда, 26 августа 2020, 16:56
Из-за наезда майора двое курсанток лишились ног, третья – с переломами

Майор Владимир Холодный, который наехал на курсанток Украинской военно-медицинской академии 25 августа, не являлся преподавателем и раньше служил в АТО, а трое девушек получили увечия в результате наезда.

Источник: "Укринформ", "Громадське", "АрміяІнформ"

Прямая речь начальника Украинской военно-медицинской академии, полковника медицинской службы Валерия Савицкого на брифинге: "Произошла трагедия: действительно, военнослужащий на собственном транспорте наехал на группу будущих слушателей академии. Трое слушательниц получили травмы нижних конечностей различной степени сложности.

На сегодняшний день они находятся в Главном военном клиническом госпитале, им предоставляется адекватная медицинская помощь... Угрозы их жизни нет, но состояние у них стабильно тяжелое".

Детали: Пострадавшим по 23 года, они – выпускницы гражданских медицинских вузов, которые недавно сдали экзамены в Военно-медицинскую академию. В день трагедии они должны были получить военную форму.

Врачам удалось стабилизировать их состояние.

По данным "Укринформа", при осмотре у одной из пострадавших диагностировали неполный травматический отрыв обеих нижних конечностей на уровне нижней трети голеней, у второй девушки – неполное травматическое отчленение правой голени на уровне средней трети, у третьей – открытый перелом правой стопы и открытый перелом обеих костей левой голени.

А "Громадське" со ссылкой на волонтерку Наталью Воронкову сообщает, что двум курсанткам ампутировали по одной ноге, у одной из них под вопросом ампутация второй ноги. Третью девушку, у которой сломаны обе ноги, также прооперировали.

Другие подробности: Валерий Савицкий назвал виновника трагедии – это майор Владимир Холодный.

Полковник сказал: "Мне стыдно как руководителю, что я за красивыми служебными рекомендациями, за наградами за участие в АТО не смог разглядеть истинное лицо военнослужащего, совершившего данный наезд. Он не преподаватель, он офицер управления, приступил к исполнению своих обязанностей буквально в том месяце (в июле – ред.), перевелся к нам в академию. До этого он служил в других местах".

Предыстория:

  • 25 августа в Киеве на территории воинской части на улице Зоологической водитель авто Toyota Prius совершил наезд на троих курсанток военного вуза. Всех девушек в тяжелом состоянии госпитализировали в военный госпиталь.
  • Водителя 1974 г.р. задержали на месте происшествия, факт его опьянения подтвержден драгером.
  • По факту ДТП столичная полиция начала уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УКУ (нарушение правил безопасности дорожного движения). Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортным средством до 3 лет.

"Украинская правда" в Threads

Темы: армияДТП
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Россияне традиционно запустили с юга "шахеды"

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

После потери трех Су-34 россияне уменьшили количество авиаударов - Игнат

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Все новости...
армия
Офицер избил солдата на Львовщине - ГБР
Резников рассказал, какой должна быть украинская армия будущего
В Беларуси демонтируют три лагеря, где обучали российских мобилизованных
Последние новости
20:07
Инициативная группа поддержала выдвижение Стрелкова в президенты РФ, но нотариус не приехал – СМИ
19:41
фотоАмериканка с двумя матками родила близнец в разные дни
19:37
фотоРоссияне обстреляли Очеретино и Нью-Йорк в Донецкой области, трое раненых
19:31
Глава МВД Британии подвергся критике из-за "ироничной шутки" о снотворном для жены
19:23
В Кропивницком во время тревоги прозвучали взрывы – СМИ
19:17
В Словакии задержали мужчину, который пообещал "сделать то, что произошло в Праге"
18:58
Враг увеличил количество артобстрелов – Генштаб
18:30
России понадобятся месяцы для возвращения низких учетных ставок
18:14
Россияне традиционно запустили с юга "шахеды"
18:06
картаВ понедельник Украину накроет мокрый снег и дождь, до 13° тепла
Все новости...
Реклама: