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Из-за наезда майора двое курсанток лишились ног, третья – с переломами

Среда, 26 августа 2020, 16:56

Майор Владимир Холодный, который наехал на курсанток Украинской военно-медицинской академии 25 августа, не являлся преподавателем и раньше служил в АТО, а трое девушек получили увечия в результате наезда.

Источник: "Укринформ", "Громадське", "АрміяІнформ"

Прямая речь начальника Украинской военно-медицинской академии, полковника медицинской службы Валерия Савицкого на брифинге: "Произошла трагедия: действительно, военнослужащий на собственном транспорте наехал на группу будущих слушателей академии. Трое слушательниц получили травмы нижних конечностей различной степени сложности.

На сегодняшний день они находятся в Главном военном клиническом госпитале, им предоставляется адекватная медицинская помощь... Угрозы их жизни нет, но состояние у них стабильно тяжелое".

Детали: Пострадавшим по 23 года, они – выпускницы гражданских медицинских вузов, которые недавно сдали экзамены в Военно-медицинскую академию. В день трагедии они должны были получить военную форму.

Врачам удалось стабилизировать их состояние.

По данным "Укринформа", при осмотре у одной из пострадавших диагностировали неполный травматический отрыв обеих нижних конечностей на уровне нижней трети голеней, у второй девушки – неполное травматическое отчленение правой голени на уровне средней трети, у третьей – открытый перелом правой стопы и открытый перелом обеих костей левой голени.

А "Громадське" со ссылкой на волонтерку Наталью Воронкову сообщает, что двум курсанткам ампутировали по одной ноге, у одной из них под вопросом ампутация второй ноги. Третью девушку, у которой сломаны обе ноги, также прооперировали.

Другие подробности: Валерий Савицкий назвал виновника трагедии – это майор Владимир Холодный.

Полковник сказал: "Мне стыдно как руководителю, что я за красивыми служебными рекомендациями, за наградами за участие в АТО не смог разглядеть истинное лицо военнослужащего, совершившего данный наезд. Он не преподаватель, он офицер управления, приступил к исполнению своих обязанностей буквально в том месяце (в июле – ред.), перевелся к нам в академию. До этого он служил в других местах".

Предыстория:

  • 25 августа в Киеве на территории воинской части на улице Зоологической водитель авто Toyota Prius совершил наезд на троих курсанток военного вуза. Всех девушек в тяжелом состоянии госпитализировали в военный госпиталь.
  • Водителя 1974 г.р. задержали на месте происшествия, факт его опьянения подтвержден драгером.
  • По факту ДТП столичная полиция начала уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УКУ (нарушение правил безопасности дорожного движения). Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортным средством до 3 лет.

Темы: армияДТП


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