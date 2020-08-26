У Кривому Розі затримали футбольний матч. Чекали, поки Зеленський копне м'яча

Президент Володимир Зеленський відвідав матч першого попереднього раунду Кубка України між "Кривбасом" і "Черкащиною".

Джерело: Sport.ua

Деталі: Видання зазначає, що початок матчу затримали майже на годину у зв'язку з приїздом на гру Зеленського.

Він зробив перший символічний удар в матчі.

Нагадаємо: У червні Зеленський доручив відновити футбольний клуб "Кривбас" із Кривого Рогу і призначив відповідальним за це народного депутата Юрія Корявченкова — колишнього актора студії "Квартал 95" "Юзіка".