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У Кривому Розі затримали футбольний матч. Чекали, поки Зеленський копне м'яча

Середа, 26 серпня 2020, 19:12
У Кривому Розі затримали футбольний матч. Чекали, поки Зеленський копне м'яча
фото: пресслужба президента

Президент Володимир Зеленський відвідав матч першого попереднього раунду Кубка України між "Кривбасом" і "Черкащиною".

Джерело: Sport.ua, пресслужба Зеленського.

Деталі: Видання зазначає, що початок матчу затримали майже на годину у зв'язку з приїздом на гру Зеленського. Він зробив перший символічний удар в матчі.

Перед початком гри Зеленський завітав у роздягальні обох команд і поспілкувався з гравцями. Футболісти подарували йому іменну командну футболку з номером 12.

У розмові з футболістами "Кривбасу" президент заявив, що відродження клубу – це велике щастя для всієї України.

Пряма мова Зеленського: "Для нас це велике щастя. Це – великий бренд. Я сам ще маленьким хлопцем ходив на всі матчі. Я вас вітаю з відновленням і бажаю вам тільки перемог. Успіхів!".

 

Нагадаємо: У червні Зеленський доручив відновити футбольний клуб "Кривбас" із Кривого Рогу і призначив відповідальним за це народного депутата Юрія Корявченкова — колишнього актора студії "Квартал 95" "Юзіка".

"Українська правда" у Threads

Теми: ЗеленськийфутболКривий Ріг
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