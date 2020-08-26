Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

У Кривому Розі затримали футбольний матч. Чекали, поки Зеленський копне м'яча

Середа, 26 серпня 2020, 19:12
фото: пресслужба президента

Президент Володимир Зеленський відвідав матч першого попереднього раунду Кубка України між "Кривбасом" і "Черкащиною".

Джерело: Sport.ua

Деталі: Видання зазначає, що початок матчу затримали майже на годину у зв'язку з приїздом на гру Зеленського.

Він зробив перший символічний удар в матчі.

 

Нагадаємо: У червні Зеленський доручив відновити футбольний клуб "Кривбас" із Кривого Рогу і призначив відповідальним за це народного депутата Юрія Корявченкова — колишнього актора студії "Квартал 95" "Юзіка".

Теми: ЗеленськийфутболКривий Ріг


powered by lun.ua
Головне сьогодні

відеоНобелівська лауреатка каже, що Білорусі знадобиться допомога Путіна

Уряд призначив нового керівника "Укрзалізниці"

Кабмін знову закриває кордони для іноземців

оновленоУряд продовжив карантин ще на 2 місяці і посилив обмеження

фотоТанкер "Делфі" нарешті підняли: з лежачого положення у стояче

Кличко веде на вибори свою сурдоперекладачку і Шовковського

Усі новини...
Зеленський
Зеленський порівняв "Південмаш" та "SpaceX"
У топ-5 проєктів для розвитку Дніпропетровської області – сафарі-парк
Питання по боргах "Південмашу" буде вирішене - Зеленський
Останні новини
19:12
фотоУ Кривому Розі затримали футбольний матч. Чекали, поки Зеленський копне м'яча
18:57
Наразі триває перша світова біологічна війна – секретар РНБО
18:44
Верховний Суд просить виділити з COVID-фонду 1 млн грн
18:31
Заборона на в’їзд іноземців до України не стосуватиметься білорусів – нардеп
18:14
Виповнюється місяць, як мовчить важка артилерія на Донбасі - штаб ООС
18:11
Росія готує до реєстрації вже другу вакцину від COVID-19
17:59
Мінекономіки спрогнозувало курс гривні, інфляцію і зростання цін на "комуналку"
17:46
COVID-19 виявили в заступника мера Одеси
17:44
Гривня дещо просіла на закритті міжбанку
17:36
Україна відновлює роботу КПВВ на адмінкордоні з окупованим Кримом
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!