У Кривому Розі затримали футбольний матч. Чекали, поки Зеленський копне м'яча
Середа, 26 серпня 2020, 19:12
Президент Володимир Зеленський відвідав матч першого попереднього раунду Кубка України між "Кривбасом" і "Черкащиною".
Джерело: Sport.ua
Деталі: Видання зазначає, що початок матчу затримали майже на годину у зв'язку з приїздом на гру Зеленського.
Він зробив перший символічний удар в матчі.
Нагадаємо: У червні Зеленський доручив відновити футбольний клуб "Кривбас" із Кривого Рогу і призначив відповідальним за це народного депутата Юрія Корявченкова — колишнього актора студії "Квартал 95" "Юзіка".