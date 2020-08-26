Президент Владимир Зеленский посетил матч первого предварительного раунда Кубка Украины между "Кривбассом" и "Черкащиной".

Источник: Sport.ua, пресс-служба Зеленского

Детали: Издание отмечает, что начало матча задержали почти на час в связи с приездом на игру Зеленского. Он сделал первый символический удар в матче.

Перед началом игры Зеленский посетил раздевалку обеих команд и пообщался с игроками. Футболисты подарили ему именную командную футболку с номером 12.

В разговоре с футболистами "Кривбасса" президент заявил, что возрождение клуба - это большое счастье для всей Украины.

Прямая речь Зеленского: "Для нас это большое счастье. Это - большой бренд. Я сам еще маленьким мальчиком ходил на все матчи. Я вас поздравляю с восстановлением и желаю вам только побед. Удачи!".

Напомним: В июне Зеленский поручил восстановить футбольный клуб "Кривбасс" из Кривого Рога и назначил ответственным за это народного депутата Юрия Корявченкова - бывшего актера студии "Квартал 95" "Юзика".