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В Кривом Роге задержали футбольный матч. Ждали, пока Зеленский ударит мяч

Среда, 26 августа 2020, 19:12
фото: пресс-служба президента

Президент Владимир Зеленский посетил матч первого предварительного раунда Кубка Украины между "Кривбассом" и "Черкащиной".

Источник: Sport.ua, пресс-служба Зеленского

Детали: Издание отмечает, что начало матча задержали почти на час в связи с приездом на игру Зеленского. Он сделал первый символический удар в матче.

Перед началом игры Зеленский посетил раздевалку обеих команд и пообщался с игроками. Футболисты подарили ему именную командную футболку с номером 12.

В разговоре с футболистами "Кривбасса" президент заявил, что возрождение клуба - это большое счастье для всей Украины.

Прямая речь Зеленского: "Для нас это большое счастье. Это - большой бренд. Я сам еще маленьким мальчиком ходил на все матчи. Я вас поздравляю с восстановлением и желаю вам только побед. Удачи!".

 

Напомним: В июне Зеленский поручил восстановить футбольный клуб "Кривбасс" из Кривого Рога и назначил ответственным за это народного депутата Юрия Корявченкова - бывшего актера студии "Квартал 95" "Юзика".

Темы: ЗеленскийфутболКривой Рог


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