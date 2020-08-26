Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

В ОПУ кажуть, що Зеленський запізнився на матч через розмову з Помпео

Середа, 26 серпня 2020, 21:42

Графік президента Володимира Зеленського змінили через термінову розмову з держсекретарем США Майком Помпео.

Джерело: пресслужба Зеленського

Деталі: Розмова відбулася одразу після прибуття Зеленського в аеропорт Кривого Рогу.

Дослівно: "Відповідно, дещо зсунулися інші пункти програми робочої поїздки президента до Дніпропетровської області. Зокрема, це зумовило й затримку з відвіданням футбольного стадіону "Гірник", де після відродження грав свій перший матч ФК "Кривбас".

До речі, нагадаємо, що зміни в робочому графіку глав держав через термінові переговори є досить поширеною практикою, яка з розумінням сприймається будь-яким демократичним суспільством".

Довідково: В Україні офіційно відбувся перший матч при глядачах з часів початку коронакризи. Вболівальників пускали за спецперепустками, проте кількість глядачів наразі невідома. "Кривбас" переміг "Черкащину" з рахунком 4:2.

На практиці початок спортивних подій переносять переважно через погодні умови.

Передісторія: 26 серпня у Кривому Розі затримали футбольний матч на годину через запізнення Зеленського. Він зробив перший удар по м’ячу на полі.

Українська правда
Теми: ЗеленськийфутболКривий Ріг


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Новини 26 серпня: карантин до листопада, закриття кордонів

фото, оновленоУ Кривому Розі затримали футбольний матч. Чекали, поки Зеленський копне м'яча

відеоНобелівська лауреатка каже, що Білорусі знадобиться допомога Путіна

Уряд призначив нового керівника "Укрзалізниці"

Кабмін знову закриває кордони для іноземців

оновленоУряд продовжив карантин ще на 2 місяці і посилив обмеження

Усі новини...
Зеленський
У Кривому Розі затримали футбольний матч. Чекали, поки Зеленський копне м'яча
Зеленський порівняв "Південмаш" та "SpaceX"
У топ-5 проєктів для розвитку Дніпропетровської області – сафарі-парк
Останні новини
21:42
фотоВ ОПУ кажуть, що Зеленський запізнився на матч через розмову з Помпео
21:23
Новини 26 серпня: карантин до листопада, закриття кордонів
21:11
У психоневрологічному інтернаті на Буковині спалах COVID-19
20:56
Знущання омонівців над білорусами зняли на відео
20:39
Новини економіки: новий очільник Укрзалізниці, український додаток №1 у AppStore
20:25
США запроваджують санкції проти кількох НДІ Міноборони РФ
20:16
Німеччина звела бюджет з дефіцитом вперше за 9 років
20:04
Підполковник СБУ продавав інформацію про телефонні розмови громадян
19:50
Гривня зміцнилася до долара та євро
19:43
Прокурор просив 7 років тюрми, а суд виправдав суддю, яка відпустила командира "Беркута"
Усі новини...