В ОПУ кажуть, що Зеленський запізнився на матч через розмову з Помпео

Графік президента Володимира Зеленського змінили через термінову розмову з держсекретарем США Майком Помпео.

Джерело: пресслужба Зеленського

Деталі: Розмова відбулася одразу після прибуття Зеленського в аеропорт Кривого Рогу.

Дослівно: "Відповідно, дещо зсунулися інші пункти програми робочої поїздки президента до Дніпропетровської області. Зокрема, це зумовило й затримку з відвіданням футбольного стадіону "Гірник", де після відродження грав свій перший матч ФК "Кривбас".

До речі, нагадаємо, що зміни в робочому графіку глав держав через термінові переговори є досить поширеною практикою, яка з розумінням сприймається будь-яким демократичним суспільством".

Довідково: В Україні офіційно відбувся перший матч при глядачах з часів початку коронакризи. Вболівальників пускали за спецперепустками, проте кількість глядачів наразі невідома. "Кривбас" переміг "Черкащину" з рахунком 4:2.

На практиці початок спортивних подій переносять переважно через погодні умови.

Передісторія: 26 серпня у Кривому Розі затримали футбольний матч на годину через запізнення Зеленського. Він зробив перший удар по м’ячу на полі.