В ОПУ говорят, что Зеленский опоздал на матч из-за разговора с Помпео

График президента Владимира Зеленского изменили из-за срочного разговора с госсекретарем США Майком Помпео.

Источник: пресс-служба Зеленского

Детали: Разговор между ними состоялся сразу по прибытии Зеленского в аэропорт Кривого Рога.

Дословно: "Соответственно, несколько сдвинулись другие пункты программы рабочей поездки президента в Днепропетровской области. В частности, это обусловило и задержки с посещением футбольного стадиона "Горняк", где после возрождения играл свой первый матч ФК "Кривбасс".

Кстати, напомним, что изменения в рабочем графике глав государств из-за срочных переговоров достаточно распространенной практикой, с пониманием воспринимается любым демократическим обществом".

Справка: В Украине официально состоялся первый матч при зрителях со времен начала коронакризиса. Болельщиков пускали по спецпропускам, однако количество зрителей пока неизвестно. "Кривбасс" победил "Черкащину" со счетом 4:2.

На практике начало спортивных событий переносят преимущественно из-за погодных условий.

Предыстория: 26 августа в Кривом Роге задержали футбольный матч на час из-за опоздания Зеленского. Он сделал первый удар по мячу на поле.