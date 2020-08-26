У Мінську силовики розігнали акцію, а частину людей закрили у костелі

Понад півтори тисячі людей зібралися перед Червоним костелом в Мінську. Люди проводили мирну акцію, висловлювалися, використовуючи вільний мікрофон.

Джерело: tut.by, Euroradio

Деталі: До людей зверталися співробітники МВС, закликали розійтися. Демонстранти залишалися.

Пізніше на площі Незалежності з'явився ОМОН, частина людей виявилася закрита в Червоному костелі зовні. Під дверима чергували співробітники міліції.

Правоохоронці взяли "в облогу" костел - Euroradio повідомляє, що біля кожних дверей стояли силовики. Орієнтовно, понад 100 осіб сховалися від силовиків в Червоному костьолі. ОМОН заблокував усі двері в будівлі.

Наразі телеграм-канали повідомляють, що люди змогли вийти з костелу – їх не затримували.

На самій площі почалися затримання. Деякі ЗМІ повідомляють, що дівчат відпускають, а хлопців "пакують" в автозаки.

Мобільний оператор Білорусі повідомив, що в столиці увечері 26 серпня повністю або частково відключать мобільний інтернет через розпорядження влади.

Дослівно: "За розпорядженням уповноважених державних органів 26 серпня з 20:40 в Мінську буде знижена пропускна здатність мобільного інтернету. Виконання цієї вимоги веде до погіршення якості передачі даних або тимчасової недоступності послуги".

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По распоряжению уполномоченных государственных органов 26 августа с 20:40 в Минске будет снижена пропускная способность мобильного интернета.

Исполнение данного требования ведет к ухудшению качества передачи данных или временной недоступности услуги. — А1 Беларусь (@a1belarus) August 26, 2020

Нагадаємо: Одному з затриманих на стихійних мітингах у Мінську, які проходили після президентських виборів, вдалося зафіксувати на відео, як білоруські силовики знущаються з демонстрантів у автозаку.