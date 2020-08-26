Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

У Мінську силовики розігнали акцію, а частину людей закрили у костелі

Середа, 26 серпня 2020, 22:12
фото: tut.by

Понад півтори тисячі людей зібралися перед Червоним костелом в Мінську. Люди проводили мирну акцію, висловлювалися, використовуючи вільний мікрофон.

Джерело: tut.by, Euroradio

Деталі: До людей зверталися співробітники МВС, закликали розійтися. Демонстранти залишалися.

Пізніше на площі Незалежності з'явився ОМОН, частина людей виявилася закрита в Червоному костелі зовні. Під дверима чергували співробітники міліції.

Правоохоронці взяли "в облогу" костел - Euroradio повідомляє, що біля кожних дверей стояли силовики. Орієнтовно, понад 100 осіб сховалися від силовиків в Червоному костьолі. ОМОН заблокував усі двері в будівлі.

Наразі телеграм-канали повідомляють, що люди змогли вийти з костелу – їх не затримували.

На самій площі почалися затримання. Деякі ЗМІ повідомляють, що дівчат відпускають, а хлопців "пакують" в автозаки.

 

Нагадаємо: Одному з затриманих на стихійних мітингах у Мінську, які проходили після президентських виборів, вдалося зафіксувати на відео, як білоруські силовики знущаються з демонстрантів у автозаку.

Теми: Білорусьвибори


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Новини 26 серпня: карантин до листопада, закриття кордонів

фото, оновленоУ Кривому Розі затримали футбольний матч. Чекали, поки Зеленський копне м'яча

відеоНобелівська лауреатка каже, що Білорусі знадобиться допомога Путіна

Уряд призначив нового керівника "Укрзалізниці"

Кабмін знову закриває кордони для іноземців

оновленоУряд продовжив карантин ще на 2 місяці і посилив обмеження

Усі новини...
Білорусь
Знущання омонівців над білорусами зняли на відео
В Мінську обшукують дім, де жив опозиціонер Цепкало
Нобелівська лауреатка каже, що Білорусі знадобиться допомога Путіна
Останні новини
22:39
Найвищі посадовці Ради Європи спільно звернулися до Лукашенка
22:12
фото, відеоУ Мінську силовики розігнали акцію, а частину людей закрили у костелі
21:42
фотоВ ОПУ кажуть, що Зеленський запізнився на матч через розмову з Помпео
21:23
Новини 26 серпня: карантин до листопада, закриття кордонів
21:11
У психоневрологічному інтернаті на Буковині спалах COVID-19
20:56
Знущання омонівців над білорусами зняли на відео
20:39
Новини економіки: новий очільник Укрзалізниці, український додаток №1 у AppStore
20:25
США запроваджують санкції проти кількох НДІ Міноборони РФ
20:16
Німеччина звела бюджет з дефіцитом вперше за 9 років
20:04
Підполковник СБУ продавав інформацію про телефонні розмови громадян
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!