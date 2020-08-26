В Минске силовики разогнали акцию, а часть людей заперли в костеле
Более полутора тысяч человек собрались перед Красным костелом в Минске. Люди проводили мирную акцию, высказывались, используя свободный микрофон.
Детали: К людям обращались сотрудники МВД, призывали разойтись. Демонстранты оставались.
Позже на площади Независимости появился ОМОН, часть людей оказалась закрыта в Красном костеле снаружи. Под дверями — сотрудники милиции.
Правоохранители взяли "в осаду" костел – Euroradio сообщает, что у каждой двери стояли силовики. Ориентировочно, более 100 человек укрылись от силовиков в Красном костеле. ОМОН заблокировал все двери в здании.
На данный момент телеграмм-каналы сообщают, что люди смогли выйти из костела - их не задерживали.
На самой площади начались задержания. Некоторые СМИ сообщают, что девушек отпускают, а парней "пакуют" в автозаки.
Мобильный оператор Беларуси сообщил, что в столице вечером 26 августа полностью или частично отключат мобильный интернет из-за распоряжения властей.
Дословно: "По распоряжению уполномоченных государственных органов 26 августа с 20:40 в Минске будет снижена пропускная способность мобильного интернета. Исполнение данного требования ведет к ухудшению качества передачи данных или временной недоступности услуги".
Уважаемые абоненты!— А1 Беларусь (@a1belarus) August 26, 2020
По распоряжению уполномоченных государственных органов 26 августа с 20:40 в Минске будет снижена пропускная способность мобильного интернета.
Исполнение данного требования ведет к ухудшению качества передачи данных или временной недоступности услуги.
Напомним: Одному из задержанных на стихийных митингах в Минске, которые проходили после президентских выборов, удалось зафиксировать на видео, как белорусские силовики издеваются над демонстрантами в автозаке.