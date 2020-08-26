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В Минске силовики разогнали акцию, а часть людей заперли в костеле

Среда, 26 августа 2020, 22:12
фото: tut.by

Более полутора тысяч человек собрались перед Красным костелом в Минске. Люди проводили мирную акцию, высказывались, используя свободный микрофон.

Источник: tut.by, Euroradio

Детали: К людям обращались сотрудники МВД, призывали разойтись. Демонстранты оставались.

Позже на площади Независимости появился ОМОН, часть людей оказалась закрыта в Красном костеле снаружи. Под дверями — сотрудники милиции.

Правоохранители взяли "в осаду" костел – Euroradio сообщает, что у каждой двери стояли силовики. Ориентировочно, более 100 человек укрылись от силовиков в Красном костеле. ОМОН заблокировал все двери в здании.

На данный момент телеграмм-каналы сообщают, что люди смогли выйти из костела - их не задерживали.

На самой площади начались задержания. Некоторые СМИ сообщают, что девушек отпускают, а парней "пакуют" в автозаки.

 

Напомним: Одному из задержанных на стихийных митингах в Минске, которые проходили после президентских выборов, удалось зафиксировать на видео, как белорусские силовики издеваются над демонстрантами в автозаке.

Темы: Беларусьвиборы


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