"Український дім" у Києві підсвітили кольорами біло-червоно-білого національного прапора Білорусі.

Джерело: "Радіо Свобода"

Деталі: На Європейську площу прийшли кілька десятків активістів. Вони запалювали фальшфеєри і скандували "Жыве Беларусь". Серед активістів були й нардепи.

У соцмережах повідомляють, що люди намагалися привернути увагу української влади до подій у Білорусі, а також хочуть почути офіційну позицію президента Володимира Зеленського та реакцію на вибори у сусідній державі.

Нагадаємо: 26 серпня у Мінську силовики розігнали мирну акцію, а частину людей закрили у костелі.