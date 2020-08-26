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"Український дім" підсвітили кольорами історичного прапора Білорусі

Середа, 26 серпня 2020, 23:39
Український дім підсвітили кольорами історичного прапора Білорусі
фото: укрінформ

"Український дім" у Києві підсвітили кольорами біло-червоно-білого національного прапора Білорусі.

Джерело: "Радіо Свобода"

Деталі: На Європейську площу прийшли кілька десятків активістів. Вони запалювали фальшфеєри і скандували "Жыве Беларусь". Серед активістів були й нардепи.

У соцмережах повідомляють, що люди намагалися привернути увагу української влади до подій у Білорусі, а також хочуть почути офіційну позицію президента Володимира Зеленського та реакцію на вибори у сусідній державі.

Нагадаємо: 26 серпня у Мінську силовики розігнали мирну акцію, а частину людей закрили у костелі.

"Українська правда" у Threads

Теми: БілорусьКиївакції
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