"Український дім" підсвітили кольорами історичного прапору Білорусі
Середа, 26 серпня 2020, 23:39
"Український дім" у Києві підсвітили кольорами біло-червоно-білого національного прапора Білорусі.
Джерело: "Радіо Свобода"
Деталі: На Європейську площу прийшли кілька десятків активістів. Вони запалювали фальшфеєри і скандували "Жыве Беларусь". Серед активістів були й нардепи.
У соцмережах повідомляють, що люди намагалися привернути увагу української влади до подій у Білорусі, а також хочуть почути офіційну позицію президента Володимира Зеленського та реакцію на вибори у сусідній державі.
Під «Українським домом» відбувається акція #BelarusWatch pic.twitter.com/6RYxwMsqyO— Радіо Свобода (@radiosvoboda) August 26, 2020
Нагадаємо: 26 серпня у Мінську силовики розігнали мирну акцію, а частину людей закрили у костелі.