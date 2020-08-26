"Украинский дом" подсветили цветами исторического флага Беларуси
Среда, 26 августа 2020, 23:39
"Украинский дом" в Киеве подсветили цветами бело-красно-белого национального флага Беларуси.
Источник: "Радио Свобода"
Детали: На Европейскую площадь пришли несколько десятков активистов. Они зажигали фальшфееры и скандировали "Жыве Беларусь". Среди активистов были и нардепы.
В соцсетях сообщают, что люди пытаются привлечь внимание украинской власти к событиям в Беларуси, а также хотят услышать официальную позицию президента Владимира Зеленского и реакцию на выборы в соседнем государстве.
Під «Українським домом» відбувається акція #BelarusWatch pic.twitter.com/6RYxwMsqyO— Радіо Свобода (@radiosvoboda) August 26, 2020
Напомним: 26 августа в Минске силовики разогнали мирную акцию, а часть людей заперли в костеле.