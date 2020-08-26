Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

"Украинский дом" подсветили цветами исторического флага Беларуси

Среда, 26 августа 2020, 23:39
фото: укринформ

"Украинский дом" в Киеве подсветили цветами бело-красно-белого национального флага Беларуси.

Источник: "Радио Свобода"

Детали: На Европейскую площадь пришли несколько десятков активистов. Они зажигали фальшфееры и скандировали "Жыве Беларусь". Среди активистов были и нардепы.

В соцсетях сообщают, что люди пытаются привлечь внимание украинской власти к событиям в Беларуси, а также хотят услышать официальную позицию президента Владимира Зеленского и реакцию на выборы в соседнем государстве.

Напомним: 26 августа в Минске силовики разогнали мирную акцию, а часть людей заперли в костеле.

Темы: БеларусьКиев


powered by lun.ua
Главное сегодня

фото, видеоВ Минске силовики разогнали акцию, а часть людей заперли в костеле

Новости 26 августа: карантин до ноября, закрытие границ

фото, обновленоВ Кривом Роге задержали футбольный матч. Ждали, пока Зеленский ударит по мячу

видеоНобелевский лауреат считает, что Беларуси понадобится помощь Путина

Кабмин назначил нового руководителя "Укрзализныци"

Кабмин снова закрывает границы для иностранцев

Все новости...
Беларусь
В Минске силовики разогнали акцию, а часть людей заперли в костеле
Издевательства омоновцев над белорусами сняли на видео
В Минске обыскивают дом, где жил оппозиционер Цепкало
Последние новости
23:54
На Буковине продолжает уменьшаться количество заражений COVID-19
23:39
фото, видео"Украинский дом" подсветили цветами исторического флага Беларуси
23:18
Городская больница Херсона возобновила работу после карантина
22:58
Контролируемые Ахметовым компании получили в США более $20 млн займа – POGO
22:39
Высшие должностные лица Совета Европы совместно обратились к Лукашенко
22:12
фото, видеоВ Минске силовики разогнали акцию, а часть людей заперли в костеле
21:42
В ОПУ говорят, что Зеленский опоздал на матч из-за разговора с Помпео
21:23
Новости 26 августа: карантин до ноября, закрытие границ
21:11
В психоневрологическом интернате на Буковине вспышка COVID-19
20:56
Издевательства омоновцев над белорусами сняли на видео
Все новости...