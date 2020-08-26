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"Украинский дом" подсветили цветами исторического флага Беларуси

Среда, 26 августа 2020, 23:39
Украинский дом подсветили цветами исторического флага Беларуси
фото: укринформ

"Украинский дом" в Киеве подсветили цветами бело-красно-белого национального флага Беларуси.

Источник: "Радио Свобода"

Детали: На Европейскую площадь пришли несколько десятков активистов. Они зажигали фальшфееры и скандировали "Жыве Беларусь". Среди активистов были и нардепы.

В соцсетях сообщают, что люди пытаются привлечь внимание украинской власти к событиям в Беларуси, а также хотят услышать официальную позицию президента Владимира Зеленского и реакцию на выборы в соседнем государстве.

Напомним: 26 августа в Минске силовики разогнали мирную акцию, а часть людей заперли в костеле.

Темы: БеларусьКиевакции
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