"Украинский дом" подсветили цветами исторического флага Беларуси

"Украинский дом" в Киеве подсветили цветами бело-красно-белого национального флага Беларуси.

Источник: "Радио Свобода"

Детали: На Европейскую площадь пришли несколько десятков активистов. Они зажигали фальшфееры и скандировали "Жыве Беларусь". Среди активистов были и нардепы.

В соцсетях сообщают, что люди пытаются привлечь внимание украинской власти к событиям в Беларуси, а также хотят услышать официальную позицию президента Владимира Зеленского и реакцию на выборы в соседнем государстве.

Напомним: 26 августа в Минске силовики разогнали мирную акцию, а часть людей заперли в костеле.