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На Буковині продовжує зменшуватися кількість заражень COVID-19

Середа, 26 серпня 2020, 23:54

Протягом 26 серпня у Чернівецькій області зафіксували 159 випадків захворювання на коронавірус.

Джерело: глава Чернівецької ОДА Сергій Осачук у Facebook

Деталі: 159 заражень зафіксували при опрацюванні 564 тестів. За добу одужали від хвороби 65 людини.

Другий день поспіль кількість заражень не перевищує 170, хоча минулими днями у регіоні фіксували понад 200 хворих за добу.

Довідково: На початку пандемії Буковина була рекордсменом серед інфікованих, але з часом кількість почала спадати.

У липні в регіоні були рекорди одужань, а кількість хворих коливалася в межах декількох десятків. Проте у серпні зараження коронавірусом знову почало бити рекорди від початку пандемії. Глава ОДА зазначав, що люди перестали дотримуватися карантину.

Нагадаємо: Буковині загрожує "червона зона" через кількість заражень.

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Теми: Чернівецька областькоронавірусепідемія


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