На Буковині продовжує зменшуватися кількість заражень COVID-19

Протягом 26 серпня у Чернівецькій області зафіксували 159 випадків захворювання на коронавірус.

Джерело: глава Чернівецької ОДА Сергій Осачук у Facebook

Деталі: 159 заражень зафіксували при опрацюванні 564 тестів. За добу одужали від хвороби 65 людини.

Другий день поспіль кількість заражень не перевищує 170, хоча минулими днями у регіоні фіксували понад 200 хворих за добу.

Довідково: На початку пандемії Буковина була рекордсменом серед інфікованих, але з часом кількість почала спадати.

У липні в регіоні були рекорди одужань, а кількість хворих коливалася в межах декількох десятків. Проте у серпні зараження коронавірусом знову почало бити рекорди від початку пандемії. Глава ОДА зазначав, що люди перестали дотримуватися карантину.

Нагадаємо: Буковині загрожує "червона зона" через кількість заражень.

Читайте також: Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі

Історія коронавірусу в Україні: як прийшов та поширився країною

Українці живуть так, наче коронавірусу не існує. Чому COVID-19 – це все ще страшно