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На Буковине продолжает уменьшаться количество заражений COVID-19

Среда, 26 августа 2020, 23:54

В течение 26 августа во Черновицкой области зафиксировали 159 случаев заболевания коронавирус.

Источник: глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук в Facebook

Детали: 159 заражений зафиксировали при обработке 564 тестов. За сутки выздоровели от болезни 65 человека.

Второй день подряд число заражений не превышает 170, хотя минувшие дни в регионе фиксировали более 200 больных в сутки.

Справка: В начале пандемии Буковина была рекордсменом среди инфицированных, но со временем количество начало спадать.

В июле в регионе были рекорды выздоровлений, а количество больных колебалась в пределах нескольких десятков. Однако в августе заражение коронавирусом снова начало бить рекорды от начала пандемии. Глава ОГА отмечал, что люди перестали соблюдать карантин.

Напомним: Буковине угрожает "красная зона" из-за количества заражений.

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Темы: Черновицкая областькоронавирусэпидемия


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