Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

На Буковине продолжает уменьшаться количество заражений COVID-19

Среда, 26 августа 2020, 23:54
На Буковине продолжает уменьшаться количество заражений COVID-19

В течение 26 августа во Черновицкой области зафиксировали 159 случаев заболевания коронавирус.

Источник: глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук в Facebook

Детали: 159 заражений зафиксировали при обработке 564 тестов. За сутки выздоровели от болезни 65 человека.

Второй день подряд число заражений не превышает 170, хотя минувшие дни в регионе фиксировали более 200 больных в сутки.

Справка: В начале пандемии Буковина была рекордсменом среди инфицированных, но со временем количество начало спадать.

В июле в регионе были рекорды выздоровлений, а количество больных колебалась в пределах нескольких десятков. Однако в августе заражение коронавирусом снова начало бить рекорды от начала пандемии. Глава ОГА отмечал, что люди перестали соблюдать карантин.

Напомним: Буковине угрожает "красная зона" из-за количества заражений.

Читайте также: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

История коронавируса в Украине: как пришел и распространился по стране

Украинцы живут так, словно коронавируса не существует. Почему COVID-19 – это все еще страшно

Украинская правда
Темы: Черновицкая областькоронавирусэпидемия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Россияне традиционно запустили с юга "шахеды"

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

После потери трех Су-34 россияне уменьшили количество авиаударов - Игнат

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Все новости...
Черновицкая область
В трех областях объявляли угрозу вражеских БпЛА
В Черновцах обратились к Зеленскому из-за командования ТрО
В Черновицкой области ПВО сбила дрон: возник пожар из-за обломков
Последние новости
20:24
SpaceX вывел на орбиту два спутника Бундесвера
20:07
Инициативная группа поддержала выдвижение Стрелкова в президенты РФ, но нотариус не приехал – СМИ
19:41
фотоАмериканка с двумя матками родила близнец в разные дни
19:37
фотоРоссияне обстреляли Очеретино и Нью-Йорк в Донецкой области, трое раненых
19:31
Глава МВД Британии подвергся критике из-за "ироничной шутки" о снотворном для жены
19:23
В Кропивницком во время тревоги прозвучали взрывы – СМИ
19:17
В Словакии задержали мужчину, который пообещал "сделать то, что произошло в Праге"
18:58
Враг увеличил количество артобстрелов – Генштаб
18:30
России понадобятся месяцы для возвращения низких учетных ставок
18:14
Россияне традиционно запустили с юга "шахеды"
Все новости...
Реклама: