На Буковине продолжает уменьшаться количество заражений COVID-19
В течение 26 августа во Черновицкой области зафиксировали 159 случаев заболевания коронавирус.
Источник: глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук в Facebook
Детали: 159 заражений зафиксировали при обработке 564 тестов. За сутки выздоровели от болезни 65 человека.
Второй день подряд число заражений не превышает 170, хотя минувшие дни в регионе фиксировали более 200 больных в сутки.
Справка: В начале пандемии Буковина была рекордсменом среди инфицированных, но со временем количество начало спадать.
В июле в регионе были рекорды выздоровлений, а количество больных колебалась в пределах нескольких десятков. Однако в августе заражение коронавирусом снова начало бить рекорды от начала пандемии. Глава ОГА отмечал, что люди перестали соблюдать карантин.
Напомним: Буковине угрожает "красная зона" из-за количества заражений.
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