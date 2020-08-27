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У Білорусь знову прилетів літак ФСБ Росії

Четвер, 27 серпня 2020, 00:34
У Білорусь знову прилетів літак ФСБ Росії

Спецборт ФСБ Російської Федерації, який прилітав в Мінськ 18 серпня, знову помітили над Республікою Білорусь.

Джерело: Telegram-канал NEXTA Live з посиланням на дані з сайту Flightradar

Дослівно: "Спецборт ФСБ Російської Федерації, який вже прилітав 18 серпня, знову прямує до Мінська".

Довідка: ЗМІ раніше повідомляли, що літаком Ту-214ВПУ спеціального льотного загону "Росія" може здійснювати перельоти директор спецслужби Олександр Бортніков. 

 

Що цьому передувало: 18 серпня у Мінську приземлився літак, яким імовірно користується директор ФСБ РФ Олександр Бортніков.

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Нагадаємо:

  • 9 серпня після виборів президента Білорусі у країні розпочалися протести. Незгодні із "перемогою" Олександра Лукашенка вийшли на протести та почали страйкувати. 
  • Щоб розганяти мітинги ОМОН застосував силу, повідомлялось також про жорстокі побиття та зниклих безвісти людей. Міліція використовувала гумові кулі, водомети та сльозогінний газ. 
  • Європейський Союз та інші держави вже оголосили, що не визнають результати виборів президента, відповідно до яких Лукашенко набрав 80%, а його опонентка Світлана Тихановська – 10%. 
  • Опозиція сформувала Координаційну раду і вимагає перевиборів.

"Українська правда" у Threads

Теми: БілорусьвибориЛукашенко
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