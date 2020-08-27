Спецборт ФСБ Російської Федерації, який прилітав в Мінськ 18 серпня, знову помітили над Республікою Білорусь.

Джерело: Telegram-канал NEXTA Live з посиланням на дані з сайту Flightradar

Дослівно: "Спецборт ФСБ Російської Федерації, який вже прилітав 18 серпня, знову прямує до Мінська".

Довідка: ЗМІ раніше повідомляли, що літаком Ту-214ВПУ спеціального льотного загону "Росія" може здійснювати перельоти директор спецслужби Олександр Бортніков.

Що цьому передувало: 18 серпня у Мінську приземлився літак, яким імовірно користується директор ФСБ РФ Олександр Бортніков.

Знати більше: "Від визнання до санкцій: як поділився світ у ставленні до "перемоги" Лукашенка"

Жыве Беларусь: перша в світі Telegram-революція

"Лукашенко спалив усі мости на Захід. Навіть підпалив міст до Росії – і зараз його швидко ремонтує"

Нагадаємо: