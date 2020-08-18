До Мінська міг прилетіти директор ФСБ РФ - ЗМІ
У Мінську приземлився літак, яким імовірно користується директор ФСБ РФ Олександр Бортніков.
Джерело: "Новая газета" з посиланням на дані Flightradar
Деталі: Літак Ту-214ВПУ спеціального льотного загону "Росія" прибув увечері у вівторок з Москви до Мінська.
Дані з відкритих джерел свідчать, що на Ту-214ВПУ RA-64523 може здійснювати перельоти директор спецслужби Олександр Бортніков. Видання зазначає, що в лютому 2015 року агентство РІА Новини повідомляло про візит Бортнікова до Вашингтона.
Тоді ж в столиці США приземлився саме цей борт.
Що цьому передувало:
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