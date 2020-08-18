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До Мінська міг прилетіти директор ФСБ РФ - ЗМІ

Вівторок, 18 серпня 2020, 22:08
Олександр Бортніков

У Мінську приземлився літак, яким імовірно користується директор ФСБ РФ Олександр Бортніков.

Джерело: "Новая газета" з посиланням на дані Flightradar

Деталі: Літак Ту-214ВПУ спеціального льотного загону "Росія" прибув увечері у вівторок з Москви до Мінська.

Дані з відкритих джерел свідчать, що на Ту-214ВПУ RA-64523 може здійснювати перельоти директор спецслужби Олександр Бортніков. Видання зазначає, що в лютому 2015 року агентство РІА Новини повідомляло про візит Бортнікова до Вашингтона.

Тоді ж в столиці США приземлився саме цей борт.

 
скріншот

Що цьому передувало:

У Білорусі вже десятий день поспіль тривать масштабні акції і страйки на підприємствах. 

Координаційна рада білоруської опозиції виступає за проведення перевиборів і мирну передачу влади.

Олександр Лукашенко, який виконує обов'язки президента Білорусі, назвав створення опозицією координаційної ради спробою захоплення влади в країні.  

Теми: БілорусьЗМІ


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