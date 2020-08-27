В Беларусь снова прилетел самолет ФСБ России
Спецборт ФСБ Российской Федерации, который уже прилетал 18 августа, снова заметили над Республикой Беларусь.
Источник: Telegram канал NEXTA Live со ссылкой на данные с сайта Flightradar
Дословно: "Спецборт ФСБ Российской Федерации, который уже прилетал 18 августа, снова направляется в Минск".
Справка: СМИ ранее сообщали, что самолетом Ту-214ВПУ специального летного отряда "Россия" может осуществлять перелеты директор спецслужбы Александр Бортников.
Что этому предшествовало: 18 августа в Минске приземлился самолет, которым вероятно пользуется директор ФСБ РФ Александр Бортников.
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Напомним:
- 9 августа после выборов президента Беларуси в стране начались протесты. Несогласные с "победой" Александра Лукашенко вышли на протесты и начали бастовать.
- Чтобы разгонять митинги ОМОН применил силу, сообщалось также о жестоких избиениях и пропавших без вести людях. Милиция использовала резиновые пули, водометы и слезоточивый газ.
- Европейский Союз и другие государства уже объявили, что не признают результаты выборов президента, согласно которым Лукашенко набрал 80%, а его оппонентка Светлана Тихоновская – 10%.
- Оппозиция сформировала Координационный совет и требует перевыборов.