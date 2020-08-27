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В Беларусь снова прилетел самолет ФСБ России

Четверг, 27 августа 2020, 00:34

Спецборт ФСБ Российской Федерации, который уже прилетал 18 августа, снова заметили над Республикой Беларусь.

Источник: Telegram канал NEXTA Live со ссылкой на данные с сайта Flightradar

Дословно: "Спецборт ФСБ Российской Федерации, который уже прилетал 18 августа, снова направляется в Минск".

Справка: СМИ ранее сообщали, что самолетом Ту-214ВПУ специального летного отряда "Россия" может осуществлять перелеты директор спецслужбы Александр Бортников.

 

Что этому предшествовало: 18 августа в Минске приземлился самолет, которым вероятно пользуется директор ФСБ РФ Александр Бортников.

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Напомним:

  • 9 августа после выборов президента Беларуси в стране начались протесты. Несогласные с "победой" Александра Лукашенко вышли на протесты и начали бастовать.
  • Чтобы разгонять митинги ОМОН применил силу, сообщалось также о жестоких избиениях и пропавших без вести людях. Милиция использовала резиновые пули, водометы и слезоточивый газ.
  • Европейский Союз и другие государства уже объявили, что не признают результаты выборов президента, согласно которым Лукашенко набрал 80%, а его оппонентка Светлана Тихоновская – 10%.
  • Оппозиция сформировала Координационный совет и требует перевыборов.

Темы: БеларусьвиборыЛукашенко


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