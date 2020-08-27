В Беларусь снова прилетел самолет ФСБ России

Спецборт ФСБ Российской Федерации, который уже прилетал 18 августа, снова заметили над Республикой Беларусь.

Источник: Telegram канал NEXTA Live со ссылкой на данные с сайта Flightradar

Дословно: "Спецборт ФСБ Российской Федерации, который уже прилетал 18 августа, снова направляется в Минск".

Справка: СМИ ранее сообщали, что самолетом Ту-214ВПУ специального летного отряда "Россия" может осуществлять перелеты директор спецслужбы Александр Бортников.

Что этому предшествовало: 18 августа в Минске приземлился самолет, которым вероятно пользуется директор ФСБ РФ Александр Бортников.

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