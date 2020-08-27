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За минулу добу на Донбасі задокументовано одне порушення режиму "тиші"

Четвер, 27 серпня 2020, 07:03

Минулої доби задокументовано 1 порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

Джерело: штаб ООС

Дослівно: "Ситуація у районі проведення операції ОС залишається повністю контрольованою українськими воїнами. Дотримуючись повного і всеосяжного режиму припинення вогню наші військовослужбовці продовжують сумлінно виконувати свої завдання за призначенням.

26 серпня на переважній більшості ділянок відповідальності українських підрозділів обстрілів противника не зафіксовано. Минулої доби задокументовано 1 порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації. Зокрема, декілька пострілів зі стрілецької зброї пролунало біля Мар’їнки. Ворожі провокації не несли загрози нашим воїнам, тому українські захисники вогонь у відповідь не відкривали.

Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат і поранень немає".

Теми: ООСвійнаРосія


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