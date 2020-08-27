За минувшие сутки на Донбассе задокументировано одно нарушение режима "тишины"
За прошедшие сутки задокументировано 1 нарушение режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.
Источник: штаб ООС
Дословно: "Ситуация в районе проведения операции ОС остается полностью контролируемой украинским воинами. Следуя полного и всеобъемлющего режима прекращения огня наши военнослужащие продолжают добросовестно выполнять свои задачи по назначению.
26 августа на большинстве участков ответственности украинских подразделений обстрелов противника не зафиксировано. За прошедшие сутки задокументировано 1 нарушение режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. В частности, несколько выстрелов из стрелкового оружия прозвучало у Марьинки. Вражеские провокации не несли угрозы нашим воинам, поэтому украинские защитники огонь в ответ не открывали.
Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет".