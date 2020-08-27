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За минувшие сутки на Донбассе задокументировано одно нарушение режима "тишины"

Четверг, 27 августа 2020, 07:03
За минувшие сутки на Донбассе задокументировано одно нарушение режима тишины

За прошедшие сутки задокументировано 1 нарушение режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Источник: штаб ООС

Дословно: "Ситуация в районе проведения операции ОС остается полностью контролируемой украинским воинами. Следуя полного и всеобъемлющего режима прекращения огня наши военнослужащие продолжают добросовестно выполнять свои задачи по назначению.

26 августа на большинстве участков ответственности украинских подразделений обстрелов противника не зафиксировано. За прошедшие сутки задокументировано 1 нарушение режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. В частности, несколько выстрелов из стрелкового оружия прозвучало у Марьинки. Вражеские провокации не несли угрозы нашим воинам, поэтому украинские защитники огонь в ответ не открывали.

Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет".

Темы: ООСвойнаРосcия
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