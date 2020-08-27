Єврокомісар закликав Кіпр розслідувати схему "золотих паспортів" для корупціонерів

Єврокомісар Дідьє Рейндерс закликає Кіпр розслідувати факти, виявлені Аль-Джазірою, і закликає припинити процедуру надання громадянства через інвестиційні схеми.

Джерело: пресреліз Аль-Джазіри, який є в розпорядженні "Української правди"

Деталі: Комісар ЄС з питань юстиції Дідьє Рейндерс сказав Аль Джазірі, що розглядає юридичні заходи проти Кіпру після розслідування про те, що чимало багатих інвесторів, які купили європейські паспорти на Кіпрі, були засуджені, є фігурантами кримінальних справ, піддавалися санкціям або є політично значущими особами з високим ризиком корупції.

Комісар Рейндерс повідомив, що владі Кіпру було направлено відповідний лист.

За його словами, найкраще рішення - відмовитися від таких схем. Він також домагається гарантій від влади Кіпру, що вона буде відкликати паспорта у випадках, коли є явні докази правопорушення.

У свою чергу влада Кіпру заявила Аль-Джазірі, що посилила правила інвестпрограми в 2019 році, і наполягає, що "не надавала громадянство з порушенням діючих правил".

Що передувало: Розслідувачі Аль-Джазіри отримали доступ до 1500 конфіденційних документів, в яких міститься інформація про продаж Кіпром своїх паспортів ряду сумнівних осіб, які становлять серйозну загрозу безпеці ЄС. У переліку також є прізвища відомих українців.