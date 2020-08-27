Еврокомиссар призвал Кипр расследовать схему "золотых паспортов" для коррупционеров

Еврокомиссар Дидье Рейндерс призывает Кипр расследовать факты, выявленные Аль-Джазирой, и призывает прекратить процедуру предоставления гражданства через инвестиционные схемы.

Источник: пресс-релиз Аль-Джазиры, который есть в распоряжении "Украинской правды"

Детали: Комиссар ЕС по вопросам юстиции Дидье Рейндерс сказал Аль Джазире, что рассматривает юридические меры против Кипра после расследования о том, что многие богатые инвесторы, купившие европейские паспорта на Кипре, были осуждены, являются фигурантами уголовных дел, подвергались санкциям или являются политически значимыми лицами с высоким риском коррупции.

Комиссар Рейндерс сообщил, что властям Кипра было направлено соответствующее письмо.

По его словам, лучшее решение - отказаться от таких схем. Он также добивается гарантий от властей Кипра, что они будут отзывать паспорта в случаях, когда есть явные доказательства правонарушения.

В свою очередь власти Кипра заявили Аль-Джазире, что ужесточили правила инвестпрограммы в 2019 году, и настаивают, что "не предоставляли гражданство с нарушением действующих правил".

Что предшествовало: Расследователи Аль-Джазиры получили доступ к 1500 конфиденциальным документам, в которых содержится информация о продаже Кипром своих паспортов ряду сомнительных лиц, представляющих серьезную угрозу безопасности ЕС. В перечне также есть фамилии известных украинцев.