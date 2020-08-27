У РФ почали перевіряти маршрут Навального: отрути поки не знайшли
Через госпіталізацію російського опозиціонера Олексія Навального співробітники МВС РФ почали перевірку готельного номера, в якому він проживав, і ділянок місцевості за маршрутом його пересування, але слідів отрути поки не виявили.
Джерело: пресслужба управління на транспорті МВС Росії по Сибірському федеральному округу
Дослівно: "В даний час слідчими УТ МВС Росії по Сибірському округу проводиться дослідча перевірка в зв'язку з госпіталізацією Олексія Навального 20 серпня в місті Омську...
В ході перевірки проведено великий комплекс слідчо-оперативних заходів. Зокрема, зроблено огляд готельного номера, в якому проживав Навальний, і ділянок місцевості за маршрутом його пересування.
Вилучено понад 100 предметів, які можуть мати доказове значення. Проаналізовано дані систем відеоспостереження.
Проводиться понад 20 різних криміналістичних досліджень (судово-медичні, біологічні, фізико-хімічні)".
Деталі: Відзначається, що наразі правоохоронці РФ сильнодіючих або наркотичних речовин не виявили.
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Передісторія:
- 20 серпня 2020 року російський опозиціонер Навальний летів до Москви з Томська, коли в салоні літака йому стало зле. Борт екстрено сів в Омську, політика госпіталізували у важкому стані з отруєнням. Соратники вважають, що його отруїли отрутою в чаї.
- Навальний опинився у комі на апараті ШВЛ. Лікарі РФ заявляли, що він "нетранспортабельний", але за пару днів усе ж відпустили його на лікування до ФРН. Невідомо, чи вийшов він із коми.
- Берлінська клініка повідомила про результати клінічних досліджень – політика отруїли.
- 26 серпня медики Омської області РФ опублікували лист, де заявили, що "неможливо заперечувати" порятунок Навального омськими лікарями. Також стверджується, що лікарям цієї лікарні "надходять погрози".