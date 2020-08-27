У РФ почали перевіряти маршрут Навального: отрути поки не знайшли

Через госпіталізацію російського опозиціонера Олексія Навального співробітники МВС РФ почали перевірку готельного номера, в якому він проживав, і ділянок місцевості за маршрутом його пересування, але слідів отрути поки не виявили.

Джерело: пресслужба управління на транспорті МВС Росії по Сибірському федеральному округу

Дослівно: "В даний час слідчими УТ МВС Росії по Сибірському округу проводиться дослідча перевірка в зв'язку з госпіталізацією Олексія Навального 20 серпня в місті Омську...

В ході перевірки проведено великий комплекс слідчо-оперативних заходів. Зокрема, зроблено огляд готельного номера, в якому проживав Навальний, і ділянок місцевості за маршрутом його пересування.

Вилучено понад 100 предметів, які можуть мати доказове значення. Проаналізовано дані систем відеоспостереження.

Проводиться понад 20 різних криміналістичних досліджень (судово-медичні, біологічні, фізико-хімічні)".

Деталі: Відзначається, що наразі правоохоронці РФ сильнодіючих або наркотичних речовин не виявили.

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