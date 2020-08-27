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В РФ начали проверять маршрут Навального: яда пока не нашли

Четверг, 27 августа 2020, 12:35
В РФ начали проверять маршрут Навального: яда пока не нашли

Из-за госпитализации российского оппозиционера Алексея Навального сотрудники МВД РФ начали проверку гостиничного номера, в котором он проживал, и участков местности по маршруту его передвижения, но следов яда пока не обнаружили.  

Источник: пресс-служба управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу

Дословно: "В настоящее время следователями СУ УТ МВД России по Сибирскому округу проводится доследственная проверка в связи с госпитализацией Алексея Навального 20 августа в городе Омске…

В ходе проверки проведен обширный комплекс следственно-оперативных мероприятий.

В частности, произведен осмотр гостиничного номера, в котором проживал Навальный, и участков местности по маршруту его передвижения. 

Изъято более 100 предметов, которые могут иметь доказательное значение. Проанализированы данные систем видеонаблюдения.

Проводится более 20 различных криминалистических исследований (судебно-медицинские, биологические, физико-химические)".

Детали: Отмечается, что на данный момент правоохранители РФ сильнодействующих либо наркотических веществ не обнаружено.

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Предыстория:

  • 20 августа 2020-го российский оппозиционер Навальный летел в Москву из Томска, когда в салоне самолетаему стало плохо. Борт экстренно сел в Омске, политика госпитализировали в тяжелом состоянии с отравлением. Соратники считают, что его отравили ядом в чае.
  • Навальный оказалсяв коме на аппарате ИВЛ. Врачи РФ заявляли, что он "нетранспортабелен", но спустя пару дней все же отпустили его на лечение в ФРГ. Неизвестно, вышел ли он из комы.
  • Берлинская клиника сообщила о результатах клинических исследований – политика отравили.
  • 26 августа медики Омской области РФ опубликовали письмо, где заявили, что "невозможно отрицать" спасение Навального омскими врачами. Также утверждается, что врачам этой больницы "поступают угрозы".

Украинская правда
Темы: НавальныйРосcия
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