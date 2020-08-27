В РФ начали проверять маршрут Навального: яда пока не нашли

Из-за госпитализации российского оппозиционера Алексея Навального сотрудники МВД РФ начали проверку гостиничного номера, в котором он проживал, и участков местности по маршруту его передвижения, но следов яда пока не обнаружили.

Источник: пресс-служба управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу

Дословно: "В настоящее время следователями СУ УТ МВД России по Сибирскому округу проводится доследственная проверка в связи с госпитализацией Алексея Навального 20 августа в городе Омске…

В ходе проверки проведен обширный комплекс следственно-оперативных мероприятий.

В частности, произведен осмотр гостиничного номера, в котором проживал Навальный, и участков местности по маршруту его передвижения.

Изъято более 100 предметов, которые могут иметь доказательное значение. Проанализированы данные систем видеонаблюдения.

Проводится более 20 различных криминалистических исследований (судебно-медицинские, биологические, физико-химические)".

Детали: Отмечается, что на данный момент правоохранители РФ сильнодействующих либо наркотических веществ не обнаружено.

Читайте также: Российский оппозиционер Навальный в коме. Рассказываем о его самых громких расследованиях и их героев

Предыстория: