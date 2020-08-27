У МОЗ назвали три міста, де може посилитись епідемія коронавірусу

Захворюваність COVID-19 може вирости в Запоріжжі, Черкасах, Чернігові.

Джерело: заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Ми відстежуємо показники, що вказують на динаміку, щоб ми могли впливати на ситуацію через нашу систему, щоб на місцях думали, де росте захворюваність, чому росте і як. І ми можемо попереджати регіони, де найбільш небезпечна ситуація і де буде наступна спалах.

Зараз ми бачимо, що захворюваність може піднятися в Запоріжжі, вже пішла в Черкасах, пішов Чернігів. Тобто немає ще показників для посилення карантинних обмежень, але є стійкі відсотки збільшення кількості випадків".

Деталі: За словами Ляшка, МОЗ регулярно інформує регіони про результати моніторингу ситуації з поширенням COVID-19.

Головний санлікар каже, що МОЗ комунікує з главами адміністрацій. Однак є питання місцевих виборів, які наближаються, і це може впливати на рішення влади на місцях.

Що передувало: Кабінет міністрів продовжив адаптивний карантин в Україні до 31 жовтня 2020 року. Обмеження і зонування територій за кольорами діятимуть щонайменше до 1 листопада.

Уряд також посилив обмеження: в зеленій зоні заборонили роботу розважальних закладів та концерти.

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