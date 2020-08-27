Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У МОЗ назвали три міста, де може посилитись епідемія коронавірусу

Четвер, 27 серпня 2020, 12:41
У МОЗ назвали три міста, де може посилитись епідемія коронавірусу

Захворюваність COVID-19 може вирости в Запоріжжі, Черкасах, Чернігові.

Джерело: заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Ми відстежуємо показники, що вказують на динаміку, щоб ми могли впливати на ситуацію через нашу систему, щоб на місцях думали, де росте захворюваність, чому росте і як. І ми можемо попереджати регіони, де найбільш небезпечна ситуація і де буде наступна спалах.

Зараз ми бачимо, що захворюваність може піднятися в Запоріжжі, вже пішла в Черкасах, пішов Чернігів. Тобто немає ще показників для посилення карантинних обмежень, але є стійкі відсотки збільшення кількості випадків".

Деталі: За словами Ляшка, МОЗ регулярно інформує регіони про результати моніторингу ситуації з поширенням COVID-19.

Головний санлікар каже, що МОЗ комунікує з главами адміністрацій. Однак є питання місцевих виборів, які наближаються, і це  може впливати на рішення влади на місцях.

Що передувало: Кабінет міністрів продовжив адаптивний карантин в Україні до 31 жовтня 2020 року. Обмеження і зонування територій за кольорами діятимуть щонайменше до 1 листопада.

Уряд також посилив обмеження: в зеленій зоні заборонили роботу розважальних закладів та концерти.

Читайте також: COVID-19 б'є рекорди в Україні та світі. Це друга хвиля чи найстрашніше попереду?

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірус
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

ОновленоУ ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
коронавірус
ЄС і Pfizer переглянули багаторічний контракт на поставку вакцини, від якої відмовляються країни
Економіка Китаю побила прогнози зростання після зняття пандемічних обмежень
Байден скасував у США режим надзвичайної ситуації, запроваджений через коронавірус
Останні новини
23:54
Лідери ЄС погодили 12-й пакет санкцій проти Росії
23:41
Економічні новини 14 грудня: НБУ знизив облікову ставку, "Київстар" продовжує поступово відновлювати послуги
23:38
ОновленоРосіяни запустили "Шахеди" з півдня, тривога шириться по країні – ПС
23:36
Сенат США відкладе канікули, аби знайти компроміс із фінансуванням для України
23:12
Аргентина може передати Україні два російських гелікоптери – ЗМІ
22:54
ЄС підтвердив, що умови переговорів з Україною схвалять після виконання рекомендацій ЄК
22:42
Польське авто біля кордону наїхало на трьох українських водіїв
22:25
Після історичного рішення ЄС щодо України Зеленський поговорив із Європейськими лідерами
21:52
відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба
21:08
Київрада затвердила бюджет столиці на 2024 рік
Усі новини...
Реклама: