Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Минздраве назвали три города, где может усилиться эпидемия коронавируса

Четверг, 27 августа 2020, 12:41
В Минздраве назвали три города, где может усилиться эпидемия коронавируса

Заболеваемость COVID-19 может вырасти в Запорожье, Черкассах, Чернигове.

Источник: заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в интервью агентству "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Мы отслеживаем показатели, указывающие на динамику, чтобы мы могли влиять на ситуацию через нашу систему, чтобы на местах думали, где растет заболеваемость, почему растет и как. И мы можем предупреждать регионы, где наиболее опасная ситуация и где будет следующая вспышка.

Сейчас мы видим, что заболеваемость может подняться в Запорожье, уже пошла в Черкассах, пошел Чернигов. То есть нет еще показателей для усиления карантинных ограничений, но есть устойчивые проценты увеличения количества случаев".

Детали: По словам Ляшко, Минздрав регулярно информирует регионы о результатах мониторинга ситуации с распространением COVID-19.

Главный санврач говорит, что Минздрав коммуницирует с главами администраций. Однако есть вопрос приближающихся местных выборов, которые могут влиять на решения властей на местах.

Что предшествовало: Кабинет министров продлил адаптивный карантин в Украине до 31 октября 2020 года. Ограничения и зонирование территорий по цветам действовать как минимум до 1 ноября.

Правительство также усилило ограничения: в зеленой зоне: запретили работу развлекательных заведений и концерты.

Читайте также: COVID-19 бьет рекорды в Украине и мире. Это вторая волна или самое страшное впереди?

Темы: коронавирус
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Россияне традиционно запустили с юга "шахеды"

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

После потери трех Су-34 россияне уменьшили количество авиаударов - Игнат

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Все новости...
коронавирус
ЕС и Pfizer пересмотрели многолетний контракт на поставку вакцины, от которой отказываются страны
Экономика Китая побила прогнозы роста после снятия пандемических ограничений
Байден отменил в США режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за коронавируса
Последние новости
20:24
SpaceX вывел на орбиту два спутника Бундесвера
20:07
Инициативная группа поддержала выдвижение Стрелкова в президенты РФ, но нотариус не приехал – СМИ
19:41
фотоАмериканка с двумя матками родила близнец в разные дни
19:37
фотоРоссияне обстреляли Очеретино и Нью-Йорк в Донецкой области, трое раненых
19:31
Глава МВД Британии подвергся критике из-за "ироничной шутки" о снотворном для жены
19:23
В Кропивницком во время тревоги прозвучали взрывы – СМИ
19:17
В Словакии задержали мужчину, который пообещал "сделать то, что произошло в Праге"
18:58
Враг увеличил количество артобстрелов – Генштаб
18:30
России понадобятся месяцы для возвращения низких учетных ставок
18:14
Россияне традиционно запустили с юга "шахеды"
Все новости...
Реклама: