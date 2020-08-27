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ОП отредактировал видео концерта ко Дню Независимости, чтобы скрыть нарушения

Четверг, 27 августа 2020, 13:41
ОП отредактировал видео концерта ко Дню Независимости, чтобы скрыть нарушения
фото: ОП

Офис президента 27 августа опубликовал обновленную версию песенного попурри, которое исполняли популярные украинские артисты на День Независимости в центре Киева, где уже указано автора слов и музыки каждой композиции, которую использовали во время празднования.

Источник: трансляции празднования Дня независимости 2020 года, видео Офиса президента

Детали: В отличие от оригинальной версии видео в обновленной указывается автор слов и музыки каждой композиции.

 
фото: УП

В День Независимости в видео указывалось лишь название и год выхода песен без авторства.

После официального празднования 24 августа на Софийской площади многие пользователи соцсетей писали, что им не понравилось шоу, которое устроила власть в Киеве. В частности, обвиняли в том, что там исполнялись чужие песни без согласия авторов.

В группах "Океан Эльзы" и "Бумбокс" сообщили, что не давали разрешения на выполнение своих песен. А основатель группы "Тартак" Александр Положинский отказался от ордена "За заслуги" III степени.

Оригинальная трансляция (смотреть с 57.40)

Что было раньше: 27 августа в Офисе президента Владимира Зеленского сообщили, что песенное попурри, которое выполнялось в центре Киева в День независимости, не нарушает авторские права.

В ОП объяснили, что по закону "Об авторском праве и смежных правах" допускается использование фрагментов песен без предварительного согласия автора.

В то же время, нужно указывать имя автора и источник заимствования.

Фрагмент попурри, который опубликовали в ОП 27 августа

В ОП отметили, что под каждым фрагментом заимствованной композиции указанны ссылки на автора музыкального произведения, хотя на самом деле в оригинальном видео указывалась лишь название и год выхода песен без авторства.

Украинская правда

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Темы: Офис президентаДень Независимостискандалкурьез
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