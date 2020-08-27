Лукашенко уже заявляет, что готов вести диалог, но "не с улицей"

Исполняющий обязанности президента Беларуси Александр Лукашенко говорит, что готов вести диалог с трудовыми и студенческими коллективами, с "вменяемыми" представителями оппозиции, но не под давлением уличных протестов.

Источник: Лукашенко на совещании в Минске, цитирует госагентство БелТА

Прямая речь: "Если кто-то хочет диалога, пожалуйста. Как раз студенческие коллективы - это те коллективы, с которыми я готов вести диалог. Трудовые коллективы (я уже об этом говорил). Пожалуйста, формируйте своих представителей и будем вести диалог…

Если есть вменяемые люди от оппозиции, которые видят свою страну свободной и независимой, милости просим, высказывайте свою позицию, но не на улице. Под давлением улиц никакого диалога в Беларуси не будет".

Детали: По словам Лукашенко он готов говорить об изменениях в Конституцию.

При этом назвал протестующих "бесчинствующими молодчиками" и заявил, что "с улицей никто из властей за стол переговоров не сядет"

Лукашенко также намекнул, что студентов, которые не выйдут на учебу с 1 сентября, будут забирать в армию.

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Напомним: